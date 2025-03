Mit recht kompakten Maßen richtet sich der Bürstner Premio 455 TS (2024) zwar primär an Paare, bringt aber bis zu vier Personen unter. Sein Clou: Eine Trennwand teilt den Wohnraum in zwei separate Teile.

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der Grundriss richtet sich vor allem an Paare, ist aber durch Trennwand und Bettumbau familientauglich.

Das Bad kommt ohne separaten Waschtisch im Wohnraum aus. Dafür bauen sie in Kehl ein Schiebewaschbecken ins Kompaktbad.

Stauraum gibt es in diversen Hoch- und Hängeschränken.

In der Fahrzeugmitte bringt Bürstner noch eine recht großzügig geschnittene Seitenküche mit Dreiflammen-Gaskocher und gegenüberstehendem Slim-Tower-Kühlschrank mit 142 l Stauraum unter.

Preis: Bürstner Premio 455 TS (2024) ab 22.650 Euro

Die Premio-Baureihe ist bei den Kehler:innen so etwas wie der Sechs-Meter-Campervan (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) unter den Caravans. Hier finden nahezu alle einen passenden Grundriss, ohne finanziell über die Stränge schlagen zu müssen. Die Grundrisse bleiben noch recht kompakt, ohne eng zu wirken. Um es noch weiter einzugrenzen: Wir reden weder über den besonders leichten und günstigen Premio Life, noch den auf die Bedürfnisse von Familien ausgelegten Premio Plus. Denn zwischen den beiden "Extremen" gibt es die Premio-Baureihe ohne jegliche Namenszusätze.

Und auch hier ist die Wahl keine einfache, bieten die Badener:innen immerhin zehn verschiedene Grundrisse für ihren Caravan-Klassiker. Einer der kompakteren Modelle der Wohnwagen-Baureihe ist der Bürstner Premio 455 TS (2024) mit einer Gesamtlänge von 6,80 m sowie 1360 kg zulässigem Gesamtgewicht. Kurios: Beim Preis von mindestens 22.650 Euro (Stand: März 2025) ist der "Kurze" sogar teurer als ein 7,26 m langer 460 TS – wenn auch nur um knapp 160 Euro. Das kommt nicht von ungefähr, sondern ist durch den im Detail doch etwas raffinierteren Ausbau zu erklären.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Per Raumtrenner zum Schlafzimmer

Der Innenraum des Bürstner Premio 455 TS (2024) wartet mit dem ein oder anderen Highlight auf. Im Bug befindet sich das französische Bett des Caravans. Soweit zunächst nichts Besonderes und auch mit seinen Maßen von 205 x 144-105 cm recht gewöhnlich. Ungewöhnlich ist dagegen, dass sich der gesamte Bugbereich mit einer Faltwand abtrennen lässt. Der Raumtrenner versteckt sich in der Nische zwischen dem Slim-Tower-Kühlschrank und dem über dem Fußteil des Betts hängenden Kleiderschrank. Die Faltwand ermöglicht es, Bett und Bad komplett als Umkleidezimmer vom übrigen Wohnraum zu separieren.

Foto: Bürstner

Das Bad ist nicht wie bei anderen Caravans mit französischem Bett in einen Dusch-WC-Raum und einen Waschtisch davor getrennt, sondern bringt alles kompakt in der vorderen linken Ecke des Wohnwagens unter. Damit die Kassettentoilette (hier unsere Tipps und Empfehlungen zu Campingtoiletten) sowie das Waschbecken auf kleiner Grundfläche unterkommen können, ist das Waschbecken nicht klapp-, sondern schiebbar. Bei Nichtgebrauch verschwindet das Becken im Waschtisch. Zum Duschen an Bord muss das Dusch-Paket für 460 Euro Aufpreis hinzugeordert werden.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

In der Fahrzeugmitte findet die Küche ihren Platz. Trotz der Aufbaulänge von gerade einmal 4,97 m innen ist der recht kompakte Bürstner Premio 455 TS (2024) mit französischem Längsbett hier nicht schlechter ausgestattet als längere Grundrisse. Im Gegenteil: Bürstner findet sogar den Platz für den großen 142-l-Kühlschrank (die besten Kühlboxen im Test) der Premio-Baureihe. Hinzu kommen ein Dreiflammen-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test) und eine getrennt abdeckbare Spüle in der recht großzügig geschnittenen Arbeitsplatte.

Ähnliche Wohnwagen:

Die Sitzgruppe muss trotz Längsbett im Bug nicht klein ausfallen. Während einige Grundrisse des Caravans sich mit einer Mitteldinette begnügen müssen, bleibt im Heck des Bürstner Premio 455 TS (2024) genug Platz für eine Rundsitzgruppe – und damit serienmäßig auch bis zu vier Schlafplätzen. Der Bettumbau ist mit einer Liegefläche von 212 x 127-149 cm sogar einen Hauch größer als das Festbett im Bug.