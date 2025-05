Einen BMW M3 Touring haben sich Fans bereits seit Jahrzehnten herbei gewünscht. Nachdem BMW seine Jünger lange hat zappeln lassen, wurde der Traum mit der Generation G81 im Jahr 2022 Wirklichkeit (hier geht es zum BMW M3 G81). Bis dahin musste man sich mit den Coupés und Limousinen begnügen – oder den BMW M3 Touring selbst zusammenbauen. Genau das tat auch Andrei Taraburca aus den USA. Der kundige Tüftler hat den Power-Kombi aus einem ehemaligen Unfallwagen heraus aufgebaut und ist nur leicht über das Ziel hinausgeschossen – im positiven Sinne natürlich!

Der BMW E91 M3 Touring von Andrei Taraburca ist ein Unikat

Zunächst war der Wagen für den Amerikaner nur ein Alltagsauto: Als Unfallwagen gekauft, hielten sich die Reparaturkosten vergleichsweise in Grenzen. Rund 500 US-Dollar haben Medienberichten zufolge ausgereicht, um den Touring wieder fahrtüchtig zu machen. So weit, so gut: In der Folgezeit fuhr Andrei Taraburca den E91 nur als Daily und ohne Modifikationen. Doch die Idee des "perfekten" BMW E91 M3 Touring reifte in seinem Kopf heran. Erste Amtshandlung: Eine BMW M3-Front muss her! Dafür besorgte sich der kundige Schrauber die Originalteile, die allerdings umfangreich an die Frontpartie des Kombis angepasst werden mussten. Besonders die Scheinwerfer machten Andrei viel Arbeit.

Mit der breiteren Karosserie (hier geht es zu den verschiedenen Karosserietypen) darf ein passendes Schuhwerk natürlich nicht fehlen. Die Wahl fiel auf 18-Zoll-Nachbauten im TE37-Design. Neue Bremssättel aus dem BMW 335i und ein neuer Endschalldämpfer runden den Auftritt optisch wie klanglich ab. Apropos Klang: Um der sportlichen Optik gerecht zu werden – und den BMW M3 Touring auch leistungstechnisch zu vollenden –, liegt es nahe, den Vierliter-V8 aus dem BMW M3 E92 in den Kombi zu verfrachten. Nicht jedoch für Andrei Taraburca, der kurzerhand einen 4,7-l-V8 aus dem Maserati GranTurismo unter die Haube spannt. Mit rund 460 PS (338 kW) ist das Triebwerk dem BMW-V8 übrigens um rund 40 PS (29 kW) überlegen.

Der Motorentausch war ein ganz schöner Ritt

Wer nun glaubt, der Motor lasse sich per Plug-and-Play in den BMW 3er Touring einsetzen, irrt. Andrei Taraburca berichtet auf seinem Instagram-Profil von den zahlreichen Hürden, die der Engine Swap mit sich brachte. Doch für den Amerikaner ist ein solcher Umbau fast schon Routine, denn er ist per se kein Unbekannter: Mit seinem Instagram- und Youtube-Kanälen "AndysAutowerks" hat er mehrere tausend Abonnenten und auch auf der SEMA durfte der Schrauber schon Projekte ausstellen. Darunter zählen neben einem Mazda RX-8 mit V8 auch ein Toyota MR2 Spyder mit einem V6-Biturbo unter der Haube.