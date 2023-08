Im 740d arbeitet einer der modernsten und besten Turbodiesel der Welt. Doch erst als BMW i7 mit smartem E-Antrieb wird der BMW 7er perfekt. Vergleich!

Vor diesem Vergleich gegen den BMW i7 hat sich der BMW 7er ls 740d im Test bereits bestens bewährt. Mit einer Länge von fast 5,40 Metern und einer Masse von mindestens 2180 Kilogramm stößt die Diesel-Luxuslimousine aus München in neue, ungleich größere Dimensionen vor, fühlt sich dabei aber gar nicht so an. Das liegt natürlich auch an der üppigen 20-Zoll-Mischbereifung, den fahrdynamischen Unterstützern, die der BMW mitbringt, aber vor allem an der starken Kraftquelle unter der Haube. Der Dreiliter-Reihensechszylinder mit Registeraufladung durch VTG-Lader, zudem unterstützt von einer 48-Volt-Mild-Hybrid-E-Maschine im Achtstufen-Automatikgetriebe, lässt den bulligen, hoch bauenden 7er lässig aus dem Stand davonziehen.

Das geschmeidige, nahezu nahtlose Zusammenspiel zwischen Motor und elektrifiziertem Getriebe verleiht dem großen BMW im Vergleich fühlbares Temperament bei zusätzlich hervorragendem Geräusch und exzellentem Federungskomfort, für den auch die adaptive Luftfederung und die tolle Geräuschdämmung verantwortlich sind. Der BMW 7er aus München ist ein zuvorkommendes, mitdenkendes Luxusgefährt, das digitalisierte Fahr-, Infotainment- und Assistenzfunktionen stets sicher und passend zum Einsatz bringt, zum Beispiel bei der automatisierten Fahrzeugführung oder der sprachgesteuerten Online-Suche nach dem nächstbesten Gourmet-Restaurant. Umso erstaunlicher, dass dieser bestens motorisierte Luxusliner auch noch richtig sparsam ist und sich im Vergleich auf 100 km lediglich 6,7 l Dieselsprit genehmigt. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

BMW i7 & BMW 7er im Vergleich

Dann steigen wir um in den vollelektrischen BMW i7 xDrive60 und stellen zunächst fest, dass der i7 ein echter 7er ist, mindestens genauso zuvorkommend vernetzt wie das Pendant 740d – mit mindestens 2640 kg auf der Waage im Vergleich aber deutlich schwerer. Das geht auch ein wenig zu Lasten des Federungskomforts auf Querkanten bei langsamer Fahrt. Dennoch ist der i7 im Antriebskomfort dem Diesel deutlich überlegen. Aus dem Nichts bringen die beiden E-Maschinen bei jeder noch so kleinen Bewegung des rechten Pedals schiere Antriebspower direkt und ohne Umweg auf den Asphalt. Trotzdem bleibt der i7 stets gut dosierbar und leicht beherrschbar; auch wegen der aktiven Allradlenkung, die für bessere Wendigkeit sorgt.

Treffsicher dosiert der BMW i7 automatisch die adaptive rekuperative Bremswirkung – sehr angenehm etwa im Stadtverkehr. Auch dies trägt zum relativ niedrigen Verbrauch bei, der wiederum eine große Reichweite ermöglicht. Im Test reicht die Energie des 101,7-kWh-Akkus für 456 km, bei schonender Fahrweise – ohne Nutzung der Boost-Funktion für höllische Zwischenspurts – sind sogar über 600 km drin. Das ist zwar im Vergleich deutlich weniger als die mehr als 1000 km, die der 740d mit einer Tankfüllung schafft, aber dennoch ist das Elektroauto am Ende der bessere BMW 7er.

Technische Daten & Messwerte von BMW i7 xDrive60 & BMW 740d xDrive

AUTO ZEITUNG 15/2023 BMW i7 xDrive60 BMW 740d xDrive Technik Motor 2 fremderregte Synchronmaschinen R6-Zylinder, 4-Ventiler, Biturbodiesel, 48-V-Mild-Hybrid, 2993 cm³ Leistung Peak: v.: 190 kW/258 PS, h.: 230 kW/313 PS 300 PS/220 kW bei 4000 /min Max. Drehmoment 745 Nm (System) 670 Nm Getriebe/Antrieb Konstantübersetzung / Allrad 8-Stufen-Automatik / Allrad Batterie Lithium-Ionen, klimatisiert - Spannung/Kapazität netto 376,4 V/101,7 kWh - Messwerte Leergewicht (Werk) 2640 kg 2180 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Werk) 4,7 s 5,8 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 240 km/h 250 km/h Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 22,3/18,4 kWh 6,7/6,1 l D CO2-Ausstoß (Test/WLTP) 94/0 g/km 178/160 g/km Preise Grundpreis 135.900 € 114.300 €