Alle Tests zum BMW i5

BMW i5 Touring im Dauertest-Auftakt: Unser erstes Fazit

Marcel Kühler Testredakteur

Platz, Komfort, Reichweite – wir haben hohe Erwartungen an den BMW i5 Touring. So schlägt sich die elektrische Oberklasse beim Dauertest-Auftakt!

Blick von schräg vorne auf den fahrenden BMW i5 Touring.
BMW i5 Touring

Der BMW i5 Touring stellt sich unserem Dauertest – kann der Oberklasse-Kombi einen bleibenden Eindruck hinterlassen?

Foto: Frank Ratering
Der BMW i5 Touring fährt durch eine Kurve, von hinten fotografiert.
BMW i5 Touring

Die Anforderungen im quirligen Redaktionsalltag sind dabei vielfältig. Komfort, Platz und unkompliziertes Langstreckenreisen stehen ganz weit oben auf dem komplexen Anforderungsprofil.

Foto: Frank Ratering
Blick auf die Armaturen im Innenraum des BMW i5 Touring.
BMW i5 Touring

Viel Platz und edel eingerichtet, aber die Klimabedienung könnte einfacher sein.

Foto: Nils Koshofer
Die Vordersitze im BMW i5 Touring.
BMW i5 Touring

Kompromisse hinsichtlich des Raumangebots muss man trotz des Batteriepakets nicht befürchten.

Foto: Frank Ratering
Die Rücksitzbank im BMW i5 Touring.
BMW i5 Touring

Der Großraum-Elektriker bietet vorn wie hinten reichlich Platz ...

Foto: BMW
Blick in den Kofferraum des BMW i5 Touring, in dem zwei große Taschen untergebracht sind.
BMW i5 Touring

... und mit 570 bis 1700 l einen mehr als praxistauglichen Gepäckraum.

Foto: Frank Ratering
Der BMW i5 Touring steht hinter einer Ladesäule, von der Seite fotografiert.
BMW i5 Touring

Die maximale Ladeleistung liegt bei 205 kW, was überschaubar lange Standzeiten auf der Langstrecke beim Dauertest mit sich bringen sollte.

Foto: Frank Ratering
Blick von schräg hinten auf den BMW i5 Touring.
BMW i5 Touring

Das Phytonicblau unseres Dauertestwagens kommt gerade bei Sonnenschein sehr gut zur Geltung.

Foto: Frank Ratering
Inhalt
  1. Der BMW i5 Touring eDrive40 im Dauertest
  2. Alltagstauglichkeit 
  3. Das nervt 
  4. Das gefällt 
  5. Multimedia 
  6. Werkstatt & Kosten 
  7. Technische Daten des BMW i5 Touring eDrive40
  8. Fazit

 

Der BMW i5 Touring eDrive40 im Dauertest

Mit Spannung haben wir die Ankunft des BMW i5 Touring in unserem Dauertestfuhrpark erwartet. Schließlich ist der edle Münchner der erste vollelektrische Oberklasse-Kombi, der sich unserem einjährigen Praxistest unterzieht. Die Anforderungen im quirligen Redaktionsalltag sind dabei vielfältig. Komfort, Platz und unkompliziertes Langstreckenreisen stehen ganz weit oben auf dem komplexen Anforderungsprofil. Ob der i5 die hohen Erwartungen, die wir an ihn stellen, im Dauertest erfüllen kann?
Der BMW i5 Touring (2024) im Video:

 
 

Alltagstauglichkeit 

Der BMW i5 Touring ist die rein elektrische Variante des BMW 5er-Kombis. Kompromisse hinsichtlich des Raumangebots muss man trotz des Batteriepakets nicht befürchten. Der Großraum-Elektriker bietet vorn wie hinten reichlich Platz und mit 570 bis 1700 l einen mehr als praxistauglichen Gepäckraum. Das 81,2 kWh große Akku-Paket dürfte indes für passable Reichweiten gut sein – zumal BMW einen relativ geringen Verbrauch von 17,6 kWh je 100 km nach WLTP-Norm in Aussicht stellt. Die maximale Ladeleistung liegt bei 205 kW, was überschaubar lange Standzeiten auf der Langstrecke beim Dauertest mit sich bringen sollte.

 

Das nervt 

Die BMW-typisch etwas unübersichtliche Darstellung der Fahrinformationen über das digitale Kombiinstrument ist nicht jedermanns Sache. Eine klassische Zeiger-Darstellung gibt es hier nicht. Und auch die Klimabedienung, die ausschließlich über ein entsprechendes Menü auf dem großen Zentralbildschirm erfolgt, erweist sich im Dauertest als unnötig komplex. Selbst die Richtung des Luftstroms lässt sich nur über das Menü und nicht an den Ausströmern selbst justieren.

Das gefällt 

Das gestochen scharfe Head-up-Display des BMW i5 Touring tröstet über das eigenwillige Kombiinstrument hinweg. Es zeigt nicht nur Fahrinformationen, sondern auch Navigations- und Warnhinweise übersichtlich an – top! Der gebotene Fahrkomfort und die burgartige Karosseriesteifigkeit begeistern beim Dauertest ebenfalls.

 

Multimedia 

Diverse Teleservices, beinahe zahllose Online-Anwendungen und ein Navigationssystem mit zuverlässiger Stauumfahrung: Die Konnektivität im i5-Dauertester ist extrem hoch entwickelt. Das Beste: All diese Funktionen gehören zur Serienausstattung.

Werkstatt & Kosten 

Der Basispreis für den BMW i5 eDrive40 Touring beträgt stolze 72.200 Euro. Unser Dauertestwagen kostet sogar happige 91.290 Euro. Preistreiber sind unter anderem das adaptive Fahrwerk (2440 Euro), das Comfortpaket (2750 Euro) und der Driving Assistant Professional (2000 Euro).

 

Technische Daten des BMW i5 Touring eDrive40

AUTO ZEITUNG 18/2025BMW i5 Touring eDrive40
Technik
MotorStromerregte Synchronmaschine
AntriebKonstantübersetzung; Hinterrad
Systemleistung250 kW / 340 PS
Systemdrehmoment400 Nm
Spannung; Kapazität netto400 V; 81,2 kWh
Karosserie
Außenmaße (L/B/H)5060 / 1900 (2156)* / 1515 mm
Leergewicht2180 kg
Kofferraumvolumen570 – 1700 l
Fahrleistungen
Beschleunigung 0-100 km/h (Test)6,1 s
Höchstgeschwindigkeit (Werk)193 km/h
Verbrauch auf 100 km (WLTP)17,6 kWh
Reichweite (WLTP)495 km
Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegeln

 
Marcel Kühler Marcel Kühler
Unser Fazit

Der Elektro-Kombi ist zwar teuer, überzeugt aber schon nach kurzer Zeit mit vielen Qualitäten. Ob die Freude am Fahren ungetrübt bleibt, werden die kommenden Dauertest-Monate mit dem BMW i5 Touring zeigen.

