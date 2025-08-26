Platz, Komfort, Reichweite – wir haben hohe Erwartungen an den BMW i5 Touring. So schlägt sich die elektrische Oberklasse beim Dauertest-Auftakt!

Das Phytonicblau unseres Dauertestwagens kommt gerade bei Sonnenschein sehr gut zur Geltung.

Die maximale Ladeleistung liegt bei 205 kW, was überschaubar lange Standzeiten auf der Langstrecke beim Dauertest mit sich bringen sollte.

... und mit 570 bis 1700 l einen mehr als praxistauglichen Gepäckraum.

Die Anforderungen im quirligen Redaktionsalltag sind dabei vielfältig. Komfort, Platz und unkompliziertes Langstreckenreisen stehen ganz weit oben auf dem komplexen Anforderungsprofil.

Der BMW i5 Touring eDrive40 im Dauertest

Mit Spannung haben wir die Ankunft des BMW i5 Touring in unserem Dauertestfuhrpark erwartet. Schließlich ist der edle Münchner der erste vollelektrische Oberklasse-Kombi, der sich unserem einjährigen Praxistest unterzieht. Die Anforderungen im quirligen Redaktionsalltag sind dabei vielfältig. Komfort, Platz und unkompliziertes Langstreckenreisen stehen ganz weit oben auf dem komplexen Anforderungsprofil. Ob der i5 die hohen Erwartungen, die wir an ihn stellen, im Dauertest erfüllen kann?

Der BMW i5 Touring (2024) im Video:

Alltagstauglichkeit

Der BMW i5 Touring ist die rein elektrische Variante des BMW 5er-Kombis. Kompromisse hinsichtlich des Raumangebots muss man trotz des Batteriepakets nicht befürchten. Der Großraum-Elektriker bietet vorn wie hinten reichlich Platz und mit 570 bis 1700 l einen mehr als praxistauglichen Gepäckraum. Das 81,2 kWh große Akku-Paket dürfte indes für passable Reichweiten gut sein – zumal BMW einen relativ geringen Verbrauch von 17,6 kWh je 100 km nach WLTP-Norm in Aussicht stellt. Die maximale Ladeleistung liegt bei 205 kW, was überschaubar lange Standzeiten auf der Langstrecke beim Dauertest mit sich bringen sollte.

Das nervt

Die BMW-typisch etwas unübersichtliche Darstellung der Fahrinformationen über das digitale Kombiinstrument ist nicht jedermanns Sache. Eine klassische Zeiger-Darstellung gibt es hier nicht. Und auch die Klimabedienung, die ausschließlich über ein entsprechendes Menü auf dem großen Zentralbildschirm erfolgt, erweist sich im Dauertest als unnötig komplex. Selbst die Richtung des Luftstroms lässt sich nur über das Menü und nicht an den Ausströmern selbst justieren.

Das gefällt

Das gestochen scharfe Head-up-Display des BMW i5 Touring tröstet über das eigenwillige Kombiinstrument hinweg. Es zeigt nicht nur Fahrinformationen, sondern auch Navigations- und Warnhinweise übersichtlich an – top! Der gebotene Fahrkomfort und die burgartige Karosseriesteifigkeit begeistern beim Dauertest ebenfalls.

Multimedia

Diverse Teleservices, beinahe zahllose Online-Anwendungen und ein Navigationssystem mit zuverlässiger Stauumfahrung: Die Konnektivität im i5-Dauertester ist extrem hoch entwickelt. Das Beste: All diese Funktionen gehören zur Serienausstattung.

Werkstatt & Kosten

Der Basispreis für den BMW i5 eDrive40 Touring beträgt stolze 72.200 Euro. Unser Dauertestwagen kostet sogar happige 91.290 Euro. Preistreiber sind unter anderem das adaptive Fahrwerk (2440 Euro), das Comfortpaket (2750 Euro) und der Driving Assistant Professional (2000 Euro).

Technische Daten des BMW i5 Touring eDrive40

AUTO ZEITUNG 18/2025 BMW i5 Touring eDrive40 Technik Motor Stromerregte Synchronmaschine Antrieb Konstantübersetzung; Hinterrad Systemleistung 250 kW / 340 PS Systemdrehmoment 400 Nm Spannung; Kapazität netto 400 V; 81,2 kWh Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5060 / 1900 (2156)* / 1515 mm Leergewicht 2180 kg Kofferraumvolumen 570 – 1700 l Fahrleistungen Beschleunigung 0-100 km/h (Test) 6,1 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 193 km/h Verbrauch auf 100 km (WLTP) 17,6 kWh Reichweite (WLTP) 495 km Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegeln