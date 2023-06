In der siebten Generation stehen 15 Motoren zur Auswahl.

Im Jahr 1972 ordnete BMW seine Modelle neu. Die "Neue Klasse" wurde vom BMW 5er abgelöst. In den vergangenen gut 50 Jahren wurde die Baureihe zur festen Größe in der Oberklasse – die große Familie in der Übersicht!

Rund fünf Jahrzehnte und bereits sieben Generationen: Die BMW 5er-Reihe hat eine lange Erfolgsgeschichte. Ihr Alter sieht man selbst den Limousinen aus den 70er- und 80er-Jahren kaum an. Jede Generation war progressiver als die vorherige. Alles begann 1972 mit der Baureihe E12. Sie trat die Nachfolge der "Neuen Klasse" (BMW 1500 – 2000) an. Als erstes Modell schickte BMW den 520 beziehungsweise 520i ins Rennen. Damit war eine neue Typbezeichnung geschaffen, die einerseits eine Hommage an den "Barockengel", den 501 von 1952, war, andererseits wegweisend für weitere Modellreihen. Die hinteren beiden Ziffern stehen dabei für den Hubraum. Innerhalb der zweiten Generation ab 1981, der Baureihe E28, präsentierte BMW 1985 den ersten M5. Äußerlich veränderte sich beim E28 wenig, dafür sorgten Korrosionsschutz und eine solidere Karosserie für noch mehr Langlebigkeit. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

BMW 5er nicht mehr aus der Oberklasse wegzudenken

Bereits 1987 präsentierte die Marke die dritte BMW 5er-Generation. erstmals wurde mit der Baureihe E34 auch eine Kombiversion angeboten – 1991 war der BMW 5er Touring geboren. Neu war außerdem ein V8-Motor (540i) mit sonorem Sound und 286 PS (210 kW). Generation Nummer vier, die Baureihe E39, präsentierte sich 1995 rund 5,5 Zentimeter länger als der Vorgänger und mit mehr Sicherheits-Funktionen. Im neuen Jahrtausend erhielt mehr Elektronik im 5er Einzug. In der Baureihe E60 ab 2003 fand das iDrive-Bedienkonzept seinen Platz. Von der sechsten Generation, der Baureihe F10, wurden von 2010 bis 2016 über zwei Millionen Exemplare verkauft. Erstmals gab es den 5er auch als Hybrid-Modell. Ein Jahr später folgte die Generation G30. Die neuen 5er wogen deutlich weniger als ihr Vorgänger und verfügten zudem über ein komplett neues Fahrwerk. Jetzt steht die Nachfolge-Generation, der G60, in den Startlöchern. Und mit dem i5 präsentiert BMW erstmals ein vollelektrisches Modell.

