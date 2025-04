Ein Brite hat etwas gebaut, was es vorher so noch nie gegeben hat: einen BMW 3er Touring als Kastenwagen in M3-Optik!

Was ist das denn? Ein BMW 3er Kastenwagen in M3-Optik von Mohawk Customs (UK)!

Was ist das denn? Ein Kombi? Ein Kastenwagen? Ein M3? Irgendwie alles. Dieses Auto war jedenfalls einmal ein handelsüblicher BMW 3er Touring, der in die Hände von Wayde Evans aus Großbritannien fiel. Evans ist der Kopf hinter der Tuningschmiede Mohawk Customs, die bekannt geworden ist für verrückte Umbauten wie einen Ford Ka mit dem Antriebsstrang eines Audi S3.

BMW 3er Touring zum Kastenwagen in M3-Optik umgebaut

Evans jüngstes Projekt: dieser verunfallte BMW 3er Touring, der zunächst nur als Restauration geplant war. Also kaputte Teile raus, neue Teile dran. Auch mit Korrosion hatte die Karosserie zu kämpfen – nichts, was der erfahrene Brite nicht beheben konnte. Im Laufe der Reparaturarbeiten kam Evans aber der Gedanke, es beim E91 nicht nur bei der Restauration zu belassen. Kurzerhand erhielt der Kombi neue Schürzen und deutlich breitere Radhäuser. Die Heckschürze ziert ein Diffusor, der zwei dicke Endrohre einfasst – Straight Pipe, versteht sich. Die Frontschürze orientiert sich am Design des BMW M3 E92 und auch die Motorhaube lehnt sich mit dem Powerdome und den (zusätzlichen) Luftauslässen am bayerischen Sportler an. Netter Gag: die Kiemen hinter den vorderen Radläufen als Reminiszenz an den BMW M3 E46, allerdings ohne Funktion.

Das eigentliche Highlight des Umbaus befindet sich hinter der B-Säule, denn dieser BMW 3er Touring ist ein waschechter Kastenwagen. Um den Look zu erzielen, musste Evans so einiges anfassen: Die hinteren Türen hat der Brite kurzerhand zugeschweißt, die Türgriffe entfernt und geglättet. Die Seitenfenster hat der kundige Tüftler durch Aluplatten ersetzt. Wie viel Spachtelmasse er verwendet hat, ist nicht überliefert. Die Lackfarbe – ein greller Limettenton – jedenfalls deckt alle Narben gekonnt ab.

Unter der Haube geht es zahm zu – aus Gründen

M3-Optik hin oder her, geht es unter der Haube verhältnismäßig zahm zu: Der serienmäßige 2,0-l-Vierzylinder-Turbodiesel befindet sich noch immer an Ort und Stelle. Immerhin: Anstelle der serienmäßigen 163 PS (120 kW) soll der Motor nun laut Medienberichten rund 250 PS (184 kW) leisten. Dass jemals der echte M3-Motor, ein Vierliter-V8-Motor, in den Kastenwagen Einzug hält, ist wohl eher unwahrscheinlich, wird der BMW 3er Touring von Evans doch im Alltag bewegt und für den Transport von Autoteilen für seine Firma Mohawk Customs genutzt. Ein bisschen wirtschaftlich denken muss man dann wohl doch selbst als Tuner.