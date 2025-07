Welche Gebrauchtwagen sind 2025 besonders gefragt? AutoScout24 hat einen genauen Blick auf die meistgesuchten Modelle im ersten Quartal geworfen – und das Ergebnis überrascht kaum: Deutsche Marken geben klar den Ton an. Hier kommen die Fakten!

Beliebteste Gebrauchtwagen 2025: Deutsche Marken dominieren

Die Auswertung der beliebtesten Gebrauchtwagen Deutschlands 2025 zeigt ein klares Bild: Die Favoriten der Deutschen kommen aus heimischer Produktion. VW, Audi und Opel führen das Ranking an – und besetzen sämtliche Plätze in den Top-10. Die Gebrauchtwagenbörse AutoScout24 hat dafür im ersten Quartal 2025 junge Gebrauchte untersucht – konkret Fahrzeuge im Alter von zwei bis vier Jahren mit Laufleistungen zwischen 10.000 und 60.000 km.

An der Spitze der Rangliste steht der Bestseller VW Golf. Direkt dahinter folgen zwei Vertreter aus Ingolstadt: der Audi A6 und der Audi A4. Mit dem VW Tiguan, dem VW Touran und dem VW Passat Variant ist Volkswagen zudem in weiteren Segmenten vertreten. Auch Opel mischt mit: Der Astra und der Corsa positionieren sich als praktische und kompakte Alltagsbegleiter ebenfalls weit oben im Ranking.

VW Golf unangefochten auf Platz 1

Der Golf bleibt Deutschlands beliebtester Kompakter. Durchschnittlich 27.862 Euro kostet ein zwei bis vier Jahre alter Golf auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Insgesamt sind fünf VW-Modelle unter den ersten zehn: Neben dem Tiguan (Platz 4), dem Touran (Platz 6), dem Polo (Platz 7) findet sich noch der Passat Variant (Platz 10) in den Top-10.

Audi A6 und A4: Premium-Modelle stark gefragt

Mit dem A6 (Platz 2) und dem A4 (Platz 3) behauptet sich Audi gleich doppelt im Ranking. Käufer:innen schätzen Komfort und Ausstattung – besonders in der Mittel- und oberen Mittelklasse. So kostete der A6 als maximal vier Jahre alter Gebrauchtwagen durchschnittlich 42.053 Euro.

Opel punktet mit Astra und Corsa

Der Opel Astra landet auf Rang 5, der Corsa überzeugt als kompakter Cityflitzer und landete auf Platz 9. Preis-Leistungs-Verhältnis und Verfügbarkeit machen die Rüsselsheimer Modelle attraktiv. So gaben Gebrauchtwagenkäufer:innen für einen zwischen zwei und vier Jahre alten Astra durchschnittlich 18.823 Euro aus. Ein Hinweis: Auch wenn Opel seit 2021 zum internationalen Stellantis-Konzern gehört, bleibt die Marke mit deutschen Wurzeln ein fester Bestandteil des hiesigen Automarkts.

Regionale Preisunterschiede bis 2.000 Euro

Die Studie ergab auch, dass es regionale Preisunterschiede gibt. So ist der VW Golf bundesweit stark gefragt, doch es gibt Unterschiede von bis zu 2000 Euro. In Hamburg kostet ein maximal vier Jahre altes Modell 29.095 Euro, während der Preis in Schleswig-Holstein bei 26.258 Euro liegt.