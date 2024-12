Durch verschmutzte Autoscheiben kann es nachts und bei Dämmerung zu erheblichen Beeinträchtigungen der Sicht kommen – nur regelmäßiges Reinigen kann da Abhilfe schaffen. Mit unseren Tipps sorgen Autofahrer im Handumdrehen für ein streifenfreies Ergebnis und optimale Sicht!

Autofahrer sollten nicht nur den Lack ihres Fahrzeugs pflegen, sondern auch die Autoscheiben regelmäßig reinigen. Ansonsten kann es insbesondere nachts und bei Dämmerung zu teils erheblichen Beeinträchtigungen der Sicht kommen. Um die Verkehrssicherheit nicht zu gefährden, sollten Autoscheiben daher immer so schnell wie möglich von Schlieren oder Verschmutzungen befreit werden. Die Scheibenwischanlage zu betätigen, reicht in den meisten Fällen nicht aus. Mit den Tipps der AUTO ZEITUNG zum Reinigen der Autoscheiben erhalten Fahrzeugbesitzer schnell ein streifenfreies Ergebnis – und damit optimale Sicht.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Ratgeber Günstige Scheibenenteiser Kaufen oder selber machen?

Tipps zum Reinigen der Autoscheiben

Um die Autoscheiben zu reinigen, sollten Fahrzeugbesitzer ihren Wagen zunächst am besten an einem schattigen Platz abstellen. Bei direkter Sonneneinstrahlung können Wasser und Reinigungsmittel sonst schnell antrocknen und so unschöne Streifen hinterlassen. Grobe Schmutzpartikel werden dann zunächst mit klarem Wasser von der Autoscheibe abgespült, damit sie beim Putzen die Glasoberfläche nicht zerkratzen. Anschließend beseitigen Autobesitzer hartnäckigeren Schmutz am besten mit lauwarmem Wasser, in das etwas Spülmittel gemischt wird. Die Flüssigkeit wird dann mit einem weichen Schwamm in kreisförmigen Bewegungen auf die Scheibe aufgetragen, um sie zu reinigen. Ähnlich wie die Spülmittelmischung lässt sich auch handelsüblicher Glasreiniger verwenden. Zum Trocknen kann dann ein weiches Mikrofasertuch benutzt werden. Alternativ eignet sich aber auch Zeitungspapier zum Nachpolieren. Auch die Wischerblätter der Scheibenwischer (so Scheibenwischer pflegen und wechseln) und deren Auflagefläche sollten Autofahrer gründlich mit einem feuchten Tuch reinigen, da sie ansonsten schon beim nächsten Einsatz erneut Schmutz auf der Windschutzscheibe verteilen. Übrigens: Auf den häufig als Geheimtipp gehandelten (Brenn-)Spiritus sollte beim Reinigen von Autoscheiben besser verzichtet werden. Das Mittel hinterlässt neben einem stechenden Geruch auch Schlieren – und gerade die gilt es ja zu vermeiden.

Hartnäckige Insektenreste von Autoscheiben entfernen

Vor allem im Sommer können hartnäckige Insektenreste fiese Schlieren auf Autoscheiben hinterlassen. In den meisten Fällen hilft es dann eher wenig, die Scheibenwaschanlage zu betätigen – unter Umständen verschlimmert sich das Ganze sogar noch. Am besten legen Autobesitzer angefeuchtetes Zeitungspapier auf die verschmutzten Stellen, um die Insektenreste einzuweichen. Nach etwa fünf Minuten können die Verunreinigungen dann mit einem feuchten Tuch von der Autoscheibe abgewischt werden.

Autoscheiben reinigen: alte Aufkleber entfernen

Um alte Aufkleber von Autoscheiben zu entfernen, sprüht man die klebenden Sticker am besten mit etwas Glasreiniger ein. Nach einer kurzen Einwirkphase kann der Aufkleber dann mit einem Ceranfeld-Reinigungsschaber entfernt werden. Auf Heißluftgebläse oder einen Föhn sollten Autobesitzer hingegen besser verzichten: Die heißte Luft könnte die Scheibe unter Umständen so sehr erhitzen, dass sie springt. Unschöne Klebstoffrückständen auf der Scheibe können Autobesitzer anschließend mit Hilfe eines Wasser-Spülmittel-Gemischs oder Glasreiniger entfernen.



Autoscheiben auch von innen reinigen

Auch wenn sie nicht so stark verschmutzen wie die Außenseiten, sollten Autoscheiben ebenfalls von innen regelmäßig gereinigt werden – das gilt vor allem für die Windschutzscheibe. Staub und andere Verschmutzungen lassen sich hier am besten mit einem silikonfreien Scheibenreiniger aus dem Fachhandel entfernen.An schwer erreichbaren Stellen kann ein Kochlöffel Abhilfe schaffen: Einfach ein Tuch darüber legen und ihn in die entsprechenden Ecken schieben. Zum Trocknen eignen Papiertücher von der Küchenrolle, Leder- oder Mikrofasertücher. Wichtig: So lange trockenreiben bis es quietscht. Denn erst dann sind alle Rückstände von Reinigungsmitteln entfernt.

Ratgeber Vogelkot entfernen Achtung, Kratzergefahr!

Vorsicht beim Reinigen von getönten Autoscheiben