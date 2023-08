Die technischen Daten des Auto Union Typ C lesen sich alles andere als altes Eisen: Ein Kompressor pumpt den Sechsliter-V16 auf bis zu 520 PS (382 kW) und 853 Newtonmeter Drehmoment. 340 km/h Topspeed erreicht die zigarrenförmige Karosserie. In der Stromlinien-Ausführung brach die Porsche-Konstruktion mehr als 30 Geschwindigkeitsrekorde. So knackte Werksfahrer Bernd Rosemeyer 1937 unter anderem die 400-km/h-Marke auf der Autobahn zwischen Frankfurt und Heidelberg.

Das mit Abstand bekannteste Produkt des Konstruktionsbüros entstand zwischen 1938 und 2003 in einer Auflage von mehr als 21,5 Millionen Exemplaren: der VW Käfer. 1934 erhielt Ferdinand Porsche den Entwicklungsauftrag, gut drei Jahre nach Gründung seiner Firma. In den folgenden Jahren stieg Porsche zum Geschäftsführer des Volkswagen-Werks auf und baute dieses in Wolfsburg entscheidend mit auf. Gleichzeitig sorgte der Konstrukteur dafür, dass alle VW-Aufträge exklusiv an sein Porsche-Büro gingen.

Seit 1948 hat Porsche unzählige Sportwagen-Legenden gebaut. Noch älter als die Automarke selbst ist das Konstruktionsbüro von Ferdinand Porsche, wo unter dem Namen Porsche Engineering bis heute fleißig auch für andere Konzerne entwickelt wird. Wir präsentieren unsere Top-8 der Autos, die dort (mit) konstruiert wurden!

Noch weit bevor Ferdinands Sohn Ferry Porsche seine Sportwagenmarke gründete, war der Familienname in der Automobilindustrie in aller Munde. So hatte der am 3. September 1875 geborene Vater bereits mit Mitte zwanzig bei den österreichischen Lohner-Werken das erste Allrad- und das erste Hybridauto der Welt geschaffen. 25 Jahre später gelang ihm als Vorstandsmitglied bei Daimler die Entwicklung der legendären Mercedes SS und SSK Sportwagen. 1931 machte er sich mit seinem Konstruktionsbüro in Stuttgart selbstständig und lieferte fortan am laufenden Band Pläne für Motoren, Fahrwerke, aber auch Traktoren, Panzer und alles, was sich sonst noch so maschinell fortbewegen ließ. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg und der Gründung der Sportwagenmarke gehört die Entwicklung von Fremdfabrikaten zum Geschäftsfundament. 1961 zog die Abteilung nach Weissach um, wo mittlerweile ein riesiges Areal für die vielfältigen Entwicklungen bereitsteht.

Top-8 der interessantesten Autos, die von Porsche entwickelt wurden

Es folgten Gabelstapler, Flugzeugcockpits und sogar Harley-Davidson setzte beim Revolution-Motor von 2002 bis 2017 auf das Know-How der Deutschen. Beim Namen Weissach horchen auch Motorsportfans auf, wurden dort sowohl die Langstrecken-Übermächtigen Porsche 917 und 956, aber auch der in den 80ern unschlagbare Turbomotor für das Formel 1-Team von McLaren erdacht. Stichwort Formel 1: Auch ein Vorläufer der Königsklasse des Motorsports findet sich in unserer Top-8. Die weitere Bandbreite reicht von preiswerten Millionensellern über Power-Pakete von Audi und Mercedes bis hin zu einem Van. Neugierig geworden? Dann viel Spaß mit unserem Ranking der spannendsten Autos, die von Porsche entwickelt wurden!