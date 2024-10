Die Autos der WM-Stars: Top-10

Während Lewandowski im Sturm eine Bude nach der anderen macht, muss sein Landsmann Wojciech Szczechny hinten für eine weiße Weste sorgen. Der Keeper von Juventus Turin fährt zumindest einen farblich passenden Rolls-Royce Wraith. Das Gegenstück zum Bentley Continental fährt nochmals exklusiver vor mit Preisen ab etwa 300.000 Euro und Selbstmördertüren. Der V12 im Bug haucht 632 PS (465 kW) in Richtung Hinterachse und sorgt so für standesgemäße Fahrleistungen. Rolls-Royce würde sie am Liebsten gar nicht verraten – aber weil Fußballer nach dem Spiel immer Klartext reden, tun wir das auch: 250 km/h Spitze, 0 auf 100 km/h in 4,6 Sekunden.

Während sich die Fußballstars auf die WM in Katar vom 20. November bis 18. Dezember 2022 vorbereiten, werfen wir einen Blick in ihre Garagen. Das sind die Top-10 der Kicker-Autos!

Geld spielt an der Spitze des Fußballs nur noch in Millionensummen eine Rolle: Damit ist ausnahmsweise nicht die umstrittene WM 2022 in Katar gemeint, sondern die Top-10 der Autos der WM-Stars. Die Fußballprofis setzen häufig nicht nur im Spiel, sondern auch bei den Fortbewegungsmitteln auf Geschwindigkeit, Technik und Power. So verwundert es nicht, dass Edelmodelle von Lamborghini, Ferrari, Bentley oder Bugatti in rauen Mengen in der heimischen Auffahrt parken. Posieren die Einen stolz und regelmäßig mit ihren Supersportlern in den sozialen Netzwerken, genießen die Anderen die Früchte ihres Gehalts eher im Privaten und nehmen das 1000-PS-Geschoss (735 kW) nur zur Arbeit mit, wenn der Daily Driver in der Werkstatt steht. Doch es geht auch ganz anders, wie ein überraschender Oldtimer in dieser Bildergalerie beweist. Wem der Klassiker der Automobilgeschichte gehört und wie es dazu kam, zeigen wir ebenso in der Bildergalerie wie die restlichen Ausnahmefahrzeuge. Viel Spaß beim Durchklicken unserer Top-10 der Autos der WM-Stars von 2022! Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist ein viel diskutiertes Thema. Wir sind uns über die gesellschaftspolitische Lage vor Ort bewusst. Wenn Sie sich mehr darüber informieren möchten, empfehlen wir Quellen wie Amnesty International und Human Rights Watch.​ Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

