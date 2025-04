Unser Fazit

Mitteleuropäische VW-Fans könnten jetzt mit den Achseln zucken: "Was gehen uns die drei Studien ID. Era, ID. Aura und ID. Evo an?" Doch schaut man sich gerade die ersten zwei Konzeptautos an, sind durchaus Parallelen zum VW ID.2 all zu entdecken. Ein Wink also, wohin die Designreise auch bei künftigen Volkswagen-Modellen diesseits des chinesischen Marktes gehen könnte? Dessen Absatzmarkt wiederum hat in den letzten Jahrzehnten enorm an Bedeutung gewonnen, weshalb der angeschlagene Riese VW gut tut an einer Modelloffensive für Fernost.