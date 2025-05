Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Die sichere Unterbringung eines Hundes im Auto (so Hunde im Auto transportieren) ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben – Stichwort Ladungssicherung –, sondern auch im Sinne des Tierschutzes und der Sicherheit der Fahrzeuginsass:innen. Während kleine Hunde noch recht problemlos in einem Hunde-Autositz (hier unsere Empfehlungen) auf der Rückbank oder in einer kompakten Transportbox mitfahren können, gestaltet es sich bei größeren Hunden als etwas schwieriger. Eine Gitterbox für den Kofferraum bietet jedoch insbesondere für große Hunde eine stabile Transportlösung. Sie schützt den Hund bei Unfällen, hält das Auto sauber und lässt die Rückbank frei. Worauf beim Kauf zu achten ist, verraten wir im Folgenden.

Warum eine Hunde-Gitterbox fürs Auto sinnvoll ist

Eine Gitterbox ist für viele Hundehalter:innen die erste Wahl beim Transport im Fahrzeug. Im Vergleich zu Sicherheitsgurten (unsere Tipps und Empfehlungen zu Hunde-Anschnallgurten) oder weichen Hundetaschen (hier unsere Empfehlungen für Hundeboxen für den Rücksitz) bietet die Gitterbox einige Vorteile:

Hohe Stabilität durch robuste Materialien wie Aluminium oder Stahl

Bessere Luftzirkulation dank rundum offenen Gitterelementen

Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen und herausnehmbare Einlagen

Zudem lassen sich viele Modelle sicher im Kofferraum fixieren und schützen Hund wie Insass:innen bei Gefahrenbremsungen oder Unfällen. Nachteile großer Hundeboxen sind dagegen die eingeschränkte Transportfähigkeit der Box selbst sowie der große Platzbedarf im Kofferraum, weshalb größere Hundeboxen nicht immer in Kompakt- oder Kleinwagen-Gepäckräume passen.

Empfehlenswerte Hunde-Gitterboxen für den Kofferraum

Kaufkriterien: Darauf sollte beim Kauf einer Gitterbox fürs Auto geachtet werden