SQ2 in RS 6-Revier geboostet

Obwohl der Audi SQ2 längst auf der Abschussliste in Ingolstadt steht, hält sich der kleine Sportler noch immer wacker im Modellportfolio. Grund genug für Tuner MTM, noch einmal alles aus dem Vierzylinder-Turbo herauszuholen. Willkommen, SQ2-R!

"Nanu, den gibt's ja immer noch", könnte man beim Anblick des Audi SQ2 bemerken. Eigentlich wollte die Marke mit den vier Ringen längst auf die größeren, ertragreicheren Baureihen und natürlich auch auf die Elektromobilität umschwenken. Auch diese Taktik hat ihre Tücken, wie der noch stärker taumelnde Q8 e-tron dieser Tage beweist. Am anderen Ende der Fahnenstange brummt und pfeift also noch immer der aus Golf R und Co. bekannte EA888-Vierzylinder ohne Emissions-verharmlosende Elektro-Gehhilfe à la Mildhybrid. Und genau hier setzt Tuner MTM aus dem bayrischen Wettstetten mit dem SQ2-R an.

Motoren Technik Mayer hat sich zum 33-jährigen Firmenjubiläum eine echte Herausforderung gesucht – vierstellige PS-Zahlen in einen RS 6 zu kloppen kann heutzutage schließlich fast jeder. Und dass der Betrieb mit den Audi-Fünfzylindern die Grenzen der Physik aushebeln kann, ist ebenfalls hinlänglich bekannt. Was ist also mit vier Töpfen in einem lifestyligen Kompakt-SUV möglich? Die MTM-Antwort: Ja. Oder mit anderen Worten: 525 PS (387 kW) und 630 Nm Drehmoment im SQ2-R! Eine Verstärkung des Single-Turbos inklusive eines vergrößerten Verdichter- und Turbinenrads, ein MTM-Ladeluftkühler, eine Downpipe mit Metallkatalysator, ein Edelstahlauspuffsystem, Ansaugoptimierung und ein Chiptuning sorgen dafür, dass sich die serienmäßigen Leistungswerte von 300 PS (221 kW) und 400 Nm auf beeindruckende Weise vervielfachen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

MTM SQ2-R: 300 km/h im kleinen Audi-SUV

Noch beeindruckender wird es, je tiefer wir in das Tuning des Audi SQ2-R von MTM eintauchen. Neben der PS-Explosion gelingt es dem Team um den ehemaligen Audi Sport quattro-Entwickler Roland Mayer, dem Crossover 75 kg abzutrainieren, sodass er mit 1535 kg mal eben über eine halbe Tonne weniger wiegt als der ebenfalls auf Leichtbau getrimmte RS 6 Avant GT. Und bei einer Beschleunigung von null auf 100 Sachen in 3,5 s muss sich das RS 6-Spitzenmodell (3,3 s) schon ziemlich strecken, um nicht vollends abgehängt zu werden. Der RS 6 von der Stange (3,6 s) sieht da nur noch die zwei Endrohre in RS-Optik des SQ2-R.

Abgesehen davon hält sich der Audi SQ2-R, wie von MTM gewohnt, optisch eher zurück. Statt Prior-verdächtigen Breitbauten oder Spoiler-Wildwuchs weisen nur ein paar Aufkleber auf die 33 Exemplare fassende Sonderserie hin. Der Vorteil: So knackt der kompakte Audi sogar die 300-km/h-Marke, bevor er in den elektrischen Begrenzer läuft. Im etwas aus der Zeit gefallenen Innenraum fläzt man sich bei der Vmax-Treibjagd auf grün abgesetzten Lederpolstern, die fein mit den orangen Akzenten korrelieren. Auch dem Sportlenkrad setzt MTM seinen Stempel auf.

Mit 80.000 Euro schlägt der limitierte Audi SQ2-R von MTM zu Buche. Wer zu spät dran ist, kann sich die 525 Stage-3-PS auch für 22.000 Euro nachbestellen. Günstiger sind Stage 1 (360 PS/265 kW) für 1000 Euro und Stage 2 (490 PS/360 kW) für 16.500 Euro. Darüber hinaus offeriert der Konfigurator eine Vielzahl an weiteren Felgen, Performance-Komponenten und Styling-Produkten.