Der MTM RS3 macht R-nst

Audi-Traditionstuner MTM verpasst der Audi RS 3 Limousine stufenweise Leistungsschübe der Extraklasse. Als MTM RS3R stehen beim Fünfzylinder sage und schreibe 653 PS (480 kW) an, womit der Kompakte stärker als jeder Serien-Audi ist.

Bei Audi Sport ist das Modellprogramm ganz klar abgesteckt: Den Einstieg markiert der 400 PS (294 kW) starke RS 3 und über RS 4, RS 6 und den mittlerweile pensionierten R8 klettert die Power parallel zum Preis in schwindelerregende Höhen. Tuner MTM pfeift jedoch auf die bewährte Hackordnung und pfeffert den Kompaktsportler mit bis zu 653 PS (480 kW) geradewegs am Supersportler mit Lambo-Genen vorbei.

Und das vielleicht Verrückteste daran: Auf der Autobahn sieht kein Sportwagen den mit schwarzen Streifen und Nachrüstfelgen ausgestatteten RS 3 als echte Bedrohung an, bis der mit 300 km/h gen Horizont schießt – die Reifenfreigabe verhindert noch höhere Zahlen. Mit 750 Nm Drehmoment hat der Allradantrieb leichtes Spiel mit den Pneus und beschleunigt den Kompaktsportler in 3,1 s auf 100 km/h. Nach weiteren 6,4 s hat sich die Tachonadel in Drehzahlmesser-Geschwindigkeit dann auch die 200er-Marke gekrallt. Da muss selbst der beinahe gleich starke RS e-tron GT (3,3 s von 0 auf 100 km/h) die Segel streichen.

Zum R8-Schreck getunt: MTM RS3R als Best-of-Fünfzylinder

Herz des MTM RS3R ist das Stage 3 Tuning von MTM mit Steuergeräte-Umbau inklusive Saugrohrkits und neuem Turbolader. Darüber hinaus können perfektionistisch veranlagte Menschen noch viele weitere Euros in das Fahrwerk, die Räder, eine Akrapovic-Abgasanlage oder zusätzliche Anbauteile investieren und inklusive des Basisfahrzeugs (zuletzt rund 62.000 Euro, im Juni 2024 nicht bestellbar) locker einen sechsstelligen Betrag über den Tresen schieben. Allein für die Stage 3 berechnet MTM mindestens 27.000 Euro. Wer das Kompaktsportler-Package wie auf den Bildern gesehen kaufen möchte, zahlt gut 41 Riesen an MTM.

Genügsameren bietet der Veredler auch ein einfacheres Steuergerät (465 PS/342 kW) für 3100 Euro, Stage 1 (506 PS/372 kW) für 7000 Euro oder Stage 2 (542 PS/399 kW) für 11.000 Euro (alle Preise: Stand Juni 2024). Laut MTM bleibt die Motorhaltbarkeit auf Serien-Niveau. Optional lassen sich beim Tuning für den Audi RS 3 mehrjährige Garantien dazubuchen.