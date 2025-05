Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Manchmal ist genug eben nicht genug. Extrem Eilige mögen es nicht, wenn ihr serienmäßiger Audi RS Q8 schon bei 250 km/h abregelt und mit seinen 600 PS (441 kW) Probleme hat, beim Beschleunigen die Erdrotation aus dem Takt zu bringen. Jenen Menschen kann jetzt geholfen werden. Die Viernheimer PS-Profis von Keyvany montieren eine spezielle Auspuffanlage und drehen an einigen Stellschrauben, bis der Audi-V8 1011 PS (743 kW) ausspuckt. Der Tuner präzisiert weder das Drehmoment, noch die genauen Fahrleistungen, aber diese Kraft dürfte reichen, um den meisten anderen Power-SUV dieser Welt den Diffusor zu zeigen.

Extremtuning für den Audi RS Q8 mit PS und Carbon

Apropos Diffusor: Dieses Teil ist nur der krönende Abschluss eines ausladenden Bodykits, das Keyvany für den Audi RS Q8 entworfen hat. Für mutmaßlich reichlich Kohle gibt es Carbon noch und nöcher. Der Tuning-RS Q8 legt damit jegliche visuelle Zurückhaltung ab. Die gigantische Front des STB-1011 schaut so böse drein, dass man ihr durchaus zutraut, aus einer Laune heraus einen Lamborghini Urus durch den Grill zu saugen und genüsslich zu verspeisen.

Die überdimensionierten Felgen mit Zentralverschluss zeigen offenherzig die Carbon-Bremsen her. Da ist so viel Platz, dass man glatt die Bremsbeläge wechseln könnte, ohne das Rad zu demontieren. Jedes Detail der Felgen schreit nach Performance und Exklusivität und sie setzen die Hochleistungsbremsen perfekt in Szene.

Der Innenraum kommt carbonmäßig nicht zu kurz. Allerdings macht sich dort auch Leder breit, in dezentem Orange. Sogar der Kofferraum sieht aus, als wäre dort ein Tank mit frisch gepresstem O-Saft explodiert. Offenbar wurde das Auto genau nach Kundenwunsch ausstaffiert, orange-schwarzer Kindersitz inklusive, der perfekt zum restlichen Interieur passt. Preise werden von Keyvany nicht veröffentlicht, aber es steht zu vermuten, dass die Kundschaft für die vierstellige PS-Zahl eine satt sechsstellige Summe berappen muss.