2010 lief der letzte Audi RS 6 als Limousine vom Band, seitdem müssen PS-hungrige Audi-Fans mit Kombi-Allergie zum Fließheck RS 7 greifen. Dabei hätte auch das Stufenheck weiterhin seinen optischen Reiz, wie Ado X Performance bereits vor ein paar Jahren an der Generation C7 präsentierte. Damals tauften sie die giftgrüne Limo mit knapp 800 PS (588 kW) auf den Namen "Hulk" und hatten sogar einen Auftritt in "Grip – das Motormagazin". Und weil dem Betrieb aus dem niedersächsichen Bramsche niemand Einhalt gebot, übertrug der Veredler sein bewährtes Konzept auf die A6-Generation C8.

Die entstandene Audi RS 6 Limousine hört auf den Namen "King Kong" – allerdings hätte "Megalodon" in Anbetracht der kristallblauen Speziallackierung vielleicht noch besser gepasst. Mit seinen 854 PS (628 kW) und 1123 Nm Drehmoment (Unterschied zwischen Leistung und Drehmoment erklärt) steht er jedenfalls ziemlich weit oben in der Nahrungskette. Auch ein Audi R8 wird da schnell zum Haihappen. Dabei begann das Leben der Limousine ganz beschaulich als 55 TFSI mit vergleichsweise braven 340 Pferdestärken (250 kW).

Tuning von Ado X Performance: braver A6 wird zu Audi RS 6 Limo mit 850 PS

Einmal in der Halle von Ado X Performance angelangt, erfolgte die detailgetreue Umwandlung zum RS – selbstverständlich mit allen Interieur- und Technik-Komponenten. Auch die üppigen Karosserieverbreiterungen des Sportkombis durften natürlich nicht fehlen. Und weil man eben nicht nur Umbaubetrieb, sondern auch Tuner ist, musste selbstredend noch ein bisschen Muskelmasse für den V8-Biturbo her.

Ein größerer Ladeluftkühler, ein neues Ansaugsystem samt gewachsener Turboeinlässe und größerem Gehäuse, eine Downpipe mit 200-Zellen-Katalysator und das passende Stage-3-Chiptuning verleihen dem Sedan extra-Biss. Für zusätzliche Schärfe in Sachen Querdynamik hielt außerdem ein KW-Gewindefahrwerk V4 Einzug. Den einzigen optischen Hinweis darauf, dass es sich beim Tuning nicht um einen werkseigenen Prototyp handelt, geben die bronzefarbenen BBS-22-Zöller.

Spätestens, wenn die Audi RS 6 Limousine von Ado X Performance zum Vollgasritt antritt, zeigt sich die wahre Natur des Tunings: Mit einer Höchstgeschwindigkeit von unfassbaren 360 km/h rangiert der Sedan mindestens eine Stufe über dem serienmäßigen Avant, der bei spätestens 305 km/h in den Begrenzer rennt. Geradezu außerirdisch mutet außerdem die Standardsprintzeit von 2,4 s an. Nach nicht einmal 7,3 s durchbricht King Kong aus dem Stand die 200er-Marke.

Eine letzte Parallele zu Megalodon: Während der ausgestorbene Riesen-Hai für Meeresbewohner heute keine Gefahr mehr darstellt, wird auch die RS 6 Limo mangels Straßenzulassung keinen Supersportler von der linken Spur verdrängen. Auch ein Preis für das Einzelstück nennt der Tuner nicht. Der serienmäßige RS 6 Avant GT, die limitierte Auflage und zugleich höchste Ausbaustufe des RS 6, kostete zuletzt 220.000 Euro (Stand: Dezember 2024). Im Laufe des Jahres 2025 erwarten wir die Nachfolge-Generation des C8 dann womöglich auch wieder als Limousine.