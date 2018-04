Mit dem Vantage bringt Aston Martin sein Einstiegsmodell in der zweiten Generation gegen den Porsche 911 in Stellung. Der ...

Eckdaten Bauzeitraum seit 2017 Aufbauart Cabrio/Coupé Türen 2 Abmessungen (L/B/H) 4470/1940/1270 Leergewicht 1530 kg Leistung 510 PS Antriebsarten Hinterrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Benzin Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 154.000 Euro

Der kommende Aston Martin Vantage (2017) ist länger, breiter, flacher und dank neuem AMG-V8 auch schneller! 510 PS sorgen für Vortrieb im Briten. Im kommenden Jahr rollt der Sportwagen zum Preis von 154.000 Euro zum Händler.

Da ist er, in seiner vollen Pracht: der Aston Martin Vantage (2017) zum Preis ab 154.000 Euro. Die spektakuläre Optik erinnert manch einen James-Bond-Fan an den Boliden aus "Spectre". Schlitzartige, kleine Frontscheinwerfer und ein monumentaler Heckdiffusor, der einen statischen Spoiler auf der Abrisskante überflüssig macht. Erstmalig setzt der Vantage auf den 510 PS starken V8-Motor des Mercedes-AMG GT, schließlich beteiligen sich die Schwaben erst seit Ende 2013 am britischen Autobauer. Seitdem gilt für neue Aston-Martin-Modelle, dass Mercedes die V8-Motoren sowie Assistenz-, Sicherheits- und Multimediasysteme beisteuert. Gut zu erkennen am Achtzoll-Bildschirm und der Bedienung von Klimaanlage und Infotainment, die Mercedes-Kennern bekannt vorkommen dürften. Eine Eigenkonstruktion aber stellt den Unterbau des Aston Martin Vantage (2017) mit einem Leergewicht von rund 1600 Kilogramm: Es ist eine gekürzte Version der DB11-Aluminium-Plattform. Somit wächst der neue Vantage im Vergleich zum Vorgänger etwas in die Länge auf insgesamt 4,47 Meter, wird dabei breiter (1,94 Meter) und flacher (1,27 Meter).

Aston Martin Vantage (2017) im Video:

Preis: Aston Martin Vantage (2017) ab 154.000 Euro