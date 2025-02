Das ultimative Gefährt für die Apokalypse

Wie macht man einen Jeep Wrangler oder Gladiator noch auffälliger als ohnehin schon? Natürlich, indem man ihn höher legt, verbreitert und ihm einen 6x6-Allradantrieb verpasst! Das und viel mehr vereint der Apocalypse 6x6 Hellfire von Apocalypse Manufacturing unter einer Haube. Alle Infos, Preise und die Leistungsdaten hier!

Man muss schon ziemlich überspönig sein, wenn man meint, es geht nicht ohne ein 6x6-Gefährt, das einen auch im Weltuntergangsszenario nicht im Stich lässt. Doch es gibt tatsächlich eine Nachfrage für solche Vehikel: In den USA – wo auch sonst – hat sich ein Unternehmen dieser Nachfrage angenommen und bedient die Kundschaft mit den verrücktesten Kreationen. Bei Apocalypse Manufacturing heißt es: "Geht nicht, gibts nicht!". Auf Basis von Dodge Ram, Ford F-150 und Jeep Wrangler/Gladiator entstehen wahre Offroad-Monster, die mit über 800 PS (588 kW) ihresgleichen suchen. Aber auch exotischere Modelle, wie der Land Rover Defender, Rivian R1T oder der GMC Hummer EV werden für einen Umbau herangezogen.

Der Apocalypse 6x6 Hellfire auf Basis des Jeep Wrangler/Gladiator gilt allerdings schon fast als Kassenschlager und ist auch beim Haus-und-Hof-Vermarkter South Florida Customs (SoFlo Customs) überproportional vertreten. Dank umfassender Individualisierungsoptionen sorgt Apocalypse Manufacturing dafür, dass jedes gefertigte Fahrzeug ein Unikat ist. Das fängt alleine schon beim Antrieb an. Die Kundschaft hat die Wahl zwischen drei Motoren: Ein 3,0-l-V6-Turbodiesel bildet den Einstieg und leistet 624 Nm Drehmoment. Die PS-Leistung der Basismotorisierung nennt der Tuner nicht. Auf Wunsch verpflanzen die Amerikaner:innen auch einen Hemi-V8 mit 512 PS (377 kW) in den Jeep. Wem das immer noch nicht reicht, kann auf einen 6,2-l-Hemi-V8 zurückgreifen, der von Apocalypse Manufacturing auf satte 811 PS (596 kW) gebracht wird.

Der Apocalypse 6x6 Hellfire von Apocalypse Manufacturing setzt auf Individualität

Wie auf den Bildern unschwer zu erkennen ist, kommen alle Apocalypse 6x6 Hellfire von Apocalypse Manufacturing mit drei Achsen vorgefahren (hier unsere Top-12 der 6x6-Fahrzeuge). Wahlweise werden zwei (4x6) oder alle drei Achsen angetrieben (6x6), wofür der Tuner das gesamte Fahrzeugheck umbaut und neu ansetzt. Auch die Radaufhängungen, das Fahrwerk und der Unterbau werden zwangsläufig angefasst und optimiert. Die Kotflügel werden vorne wie hinten verbreitert und erweitert, um die Geländegängigkeit zu erhöhen. Dazu trägt auch die extreme Höherlegung bei. Die Front wird ebenfalls angepasst mit neuen Schürzen, einer Kühlergrillverkleidung und mit einer geänderten Motorhaube – böser Scheinwerferblick inklusive. Abschlepphaken und -ösen sowie eine Seilwinde sind optional auch mit an Bord.

Da die abnehmbaren Türen beim Jeep Wrangler und Jeep Gladiator zum guten Ton gehören, dürfen sie auch beim Apocalypse 6x6 Hellfire nicht fehlen. Wahlweise ersetzt ein schwenkbarer Metallrahmen die Tür und lässt das 6x6-Ungetüm wie einen völlig überdimensionierten Strandbuggy aussehen. Doch anstatt die Türen abzunehmen, lassen sie sich auch verstärken. Kein Scherz: Türen, Kotflügel, Schürzen und Frontabdeckung lassen sich mit Metalleinsätzen und mit einer Kevlarbeschichtung versiegeln und kugelsicher(er) gestalten. So wird der Apocalypse 6x6 Hellfire seinem Namen definitiv gerecht. Haltesysteme für Ersatzräder und Benzinkanister am Heck und verschiedene Verkleidungsmöglichkeiten der Ladefläche runden den Offroad-/Adventure-/Endgegnerlook ab.

Bis zu sieben Sitzplätze und auf Wunsch gepanzert

Auch im Innenraum lässt sich der Apocalypse 6x6 Hellfire von Apocalypse Manufacturing bis ins kleinste Detail individualisieren. Die Ladefläche lässt sich mit einer schrägheckartigen Abdeckung vollverkleiden. Alternativ ist es per Luke möglich, aus dem Fahrgastraum auf die Ladefläche zu steigen. Bis zu sieben Personen können im dreiachsigen Jeep mitfahren. Innen lassen sich auf Wunsch sämtliche Details wie Sitzbezüge und -konfiguration, Armaturenüberzüge, Anzeigen, Musikanlage und Ziernähte frei konfigurieren. Ein "Nein" dürfte die Kundschaft von Apocalypse Manufacturing nur in den allerwenigsten Fällen zu hören kriegen.

Und was kostet der Spaß? Nun, so viel Individualität und ein so tiefgreifender Umbau sind nicht billig. Der Preis lässt sich je nach Kundenvorstellung deutlich in die Höhe treiben. Im Netz werden die Fahrzeuge zu Preisen zwischen 140.000 und 240.000 Euro angeboten (Stand: Februar 2025).