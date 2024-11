Der Alpina XB7 wird noch edler

Für das Modelljahr 2025 hat Alpina den Alpina XB7 Manufaktur dezent modernisiert. Der V8-Motor leistet 621 PS und spart nun trotzdem Sprit ein. Der Preis startet bei 190.500 Euro!

Preis: Alpina XB7 Manufaktur (2024) ab 190.500 Euro

Nachdem der BMW X7 2022 ein Facelift verpasst bekam, erhielt im selben Jahr auch das Allgäuer Pendant von Alpina eine Modellpflege. Nun hat sich der Fahrzeugbauer aus dem Süden erneut das große SUV vorgeknöpft und angepasst: Der Alpina XB7 Manufaktur ist zum Preis ab 190.500 Euro (Stand: November 2024) erhältlich.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der BMW XM (2023) im Fahrbericht (Video):

Antrieb: 4,4-l-V8 mit 621 PS & Mildhybrid-Unterstützung

Antriebsseitig gibt es keine Änderungen. Der Alpina XB7 Manufaktur (2024) übernimmt den einzigen Motor im Angebot, einen 4,4-l-V8. Das Aggregat wird mildhybridisiert, leistet weiterhin 621 PS (457 kW) und hat ein maximales Drehmoment von 800 Nm. Ein im ZF-Automatikgetriebe integrierter 48-V-Kurbelwellen-Startergenerator soll das Ansprechverhalten unterstützen. Die Abgasenergie wird über einen Zylinderbank-übergreifenden Krümmer gleichmäßig auf die Twin-Scroll-Turbolader verteilt. Eine aktive Wankstabilisierung und zusätzliche Versteifung optimieren das Fahrverhalten. Derart hochgerüstet, beschleunigt das 2730 kg schwere SUV in nur 4,2 s auf 100 km/h. Der Auslauf endet erst bei 290 km/h. Der WLTP-Verbrauch konnte um 1,7 auf nun 12,0 l Super Plus auf 100 km gesenkt werden.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Frischer Diffusor und größere Felgen

Der Alpina XB7 Manufaktur (2024) folgt dem Beispiel des BMW 7ers und trägt zweigeteilte Frontscheinwerfer. Der Hauptscheinwerfer liegt tiefer, darüber positioniert ist ein LED-Leuchtband als Tagfahrlicht und Blinker. Der Kühlergrill ist ähnlich groß dimensioniert wie zuvor. Die Lufteinlässe in der Frontschürze fallen allerdings dezenter aus. Neu am Alpina: Das Heck präsentiert sich nur im Detail mit einem neu gestalteten, stärker ausgeprägten Diffusor inklusive Finnen. Der Stoßfänger wurde nicht neu modelliert, die Rückleuchten bleiben ebenfalls unverändert. Auch die vier Endrohre bleiben erhalten. Lediglich die 23 Zoll Alpina Classic Schmiederäder ergänzen nun das Luxus-SUV. Grund zur Annahme, dass sich auch an den Maßen kaum etwas ändert. Die sind bisher mit 5151 mm in der Länge, 2000 mm in der Breite und 1797 mm in der Höhe beziffert.

Interieur: Mehr Leder und neue Ausstattungslinien

Foto: Alpina

Der Alpina XB7 Manufaktur (2024) folgt auch im Innenraum weiterhin dem BMW X7 Facelift mit dem Curved Display aus zwei großen Bildschirmen, jeweils einer für Instrumente und Infotainment. Dahinter arbeitet die BMW ID8-Software, jedoch nutzt das Infotainmentsystem eine auf den Alpina angepasste Darstellung. Der Gangwahlhebel bleibt weiterhin erhalten und weicht nicht der Bedienung per Toggle. Mehr Leder soll das Interieur luxuriöser machen, weshalb unter anderem die Sitzblenden vorne und hinten sowie die Lenksäulenverskleidung damit bezogen werden. Dazu kann die Kundschaft zwischen den neuen Ausstattungslinien Black Line und Aluminium Satin Line wählen, die sowohl Elemente des Innenraums als auch des Exterieurs in Schwarz oder glänzendem Aluminium erstrahlen lassen.

Fahreindruck: Groß, kultiviert, komfortabel

Großzügig geschneidert, kultiviert und komfortabel dürfte er mit seinem großvolumigen Benziner seine Kundschaft vor allem jenseits des Atlantiks finden.

Von Elmar Siepen