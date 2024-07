Kaum enthüllt, schon getunt

Tuner AC Schnitzer nähert sich dem neuen BMW 5er, aber eher mit dem Gravurmesser als mit dem Vorschlaghammer. Umso besser!

Wenn ein BMW M5 schon im Serientrimm 727 PS (535 kW) mitbringt, bleibt Tunern wenig Spielraum für spektakuläre Leistungssteigerungen. Folgerichtig konzentriert sich AC Schnitzer beim neuen BMW 5er weitgehend auf Optik und Fahrwerk. Das Bodykit für die Generation G60 (Limousine) und G61 (Touring) zeigt sich eher verhalten elegant als prollig-protzig. Der Frontsplitter und die Seitenschweller schmiegen sich so eng an die ansonsten serienbelassene Karosserie des 5ers, dass sie kaum auffallen würden, wenn sie nicht schwarz und an ein weißes Auto geschraubt wären. Das Heck des Kombis lässt AC Schnitzer ohnehin im Naturzustand, während die Limousine mit einem diskreten Dachspoiler und einer Lippe auf dem Kofferraumdeckel personalisiert werden kann.

Schnitzer schnitzt seine Tuningteile für alle BMW 5er

In der Seitenansicht fallen vor allem die Designstreifen (wahlweise schwarz oder silber) ins Auge. Und natürlich die Räder! Der Aachener Tuner hält ein gutes Dutzend Felgen mit verschiedenen Formaten (19-21 Zoll) und Oberflächen für den 5er bereit. Ein paar Konstanten gibt es aber: Die Räder sind mehr oder weniger sternförmig und haben je fünf Doppelspeichen. Auf Wunsch saugt sich der Business-BMW mit Schnitzer-Federn zwischen 15 und 30 mm näher an den Asphalt heran. Auch die Spur kann dank Distanzscheiben um 20 mm in die Breite gehen. Sogar der Innenraum lässt sich diskret aufpeppen. Wer seiner Sohle mit Aluminium schmeicheln will statt mit schnödem Gummi, darf sich im Schnitzer-Katalog mit einer entsprechenden Fußstütze und Alu-Pads für die Pedale ausrüsten. Ganz wichtig, mit den Schnitzer-Teilen kann man nicht nur dem Diesel-Dienstwagen eine persönliche Note verleihen. Alle Anbauteile und Räder sind auch für die anderen Versionen des 5ers zu haben, seien es die Hybride oder gar der vollelektrische i5.

Eine BMW 5er-Version wird sogar mit einer Leistungskur verwöhnt. Schnitzer macht dem Plug-in-Hybriden 550xe nicht nur schöne, sondern auch schnelle Beine. Eine spezielle Software und ein neues Steuergerät schubsen die Leistungs- und Drehmomentkurven des Achtzylinders von 489 PS (360 kW) und 700 Nm auf satte 551 PS (405 kW) und 800 Nm. Damit dürfte der 550xe ähnlich schnell werden wie der M5, aber deutlich sparsamer und preisgünstiger bleiben. Die Dauerhaltbarkeit des flotten Spar-5ers soll darunter nicht leiden: Schnitzer gibt sogar eine Garantie von 36 Monaten auf das Motortuning.