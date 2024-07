Schnitzer macht XM noch kolossaler

Wem der BMW XM noch nicht kolossal genug ist, ist bei AC Schnitzer an der richtigen Adresse. Die Aachener Schmiede bietet neben Performance-Upgrades auch Tuning für Aerodynamik, Optik und Innenraum des bayerischen Riesen an.

Wer kennt es nicht: Man sieht den BMW XM und denkt sich "der müsste einfach noch ein bisschen breiter, kantiger und stärker sein". Tuning-Spezialist AC Schnitzer hat vorgesorgt – mit einer ganzen Reihe an Performance-, Aerodynamik-, Optik- und Innenraum-Upgrades. Die Teile sind auf der Website einzeln bestellbar, was es nach Lust, Laune und Budget ermöglicht, sich den ganz persönlichen Bimmer zusammenzustellen. Nicht näher spezifiziert, aber trotzdem beeindruckend ist das Leistungstuning: Hier schraubt AC Schnitzer die Leistung des V8-Plug-in-Antriebsstranges hoch auf 751 PS (552 kW) und das Drehmoment auf 900 Nm. Eine ordentliche Steigerung also, und das, obwohl das Originalmodell mit 653 PS (480 kW) und 800 Nm für den Wocheneinkauf ja auch schon geradeso ausreicht. Auch beim Fahrwerk legte man Hand an mithilfe hauseigener Federn, die den BMW XM vorne wie hinten 20 bis 25 mm tiefer bringen sollen. Kostenpunkt: 790 Euro.

PS-gewaltiges AC Schnitzer-Tuning für den BMW XM

Neben dem Tuning an Motor und Fahrwerk tobte sich AC Schnitzer auch an der Karosserie und dem sonstigen Erscheinungsbild des ohnehin – vorsichtig gesagt – extrovertierten BMW XM aus. Die 23-Zöller im neuen Doppel-Y-Speichen-Design (jeweils 1590 bis 1690 Euro) sind auf Wunsch mit einer Spurverbreiterung von zehn Millimetern pro Seite anzubringen. Außerdem runden Frontsplitter und -flügel sowie Heckspoiler und -diffusor Optik und Aerodynamik ab.

Natürlich darf auch der Innenraum des BMW XM nicht original bleiben: Hier bietet AC Schnitzer Aluminium-Schaltwippen sowie Alu-Applikationen für die Pedalerie, die Stütze für den linken Fuß und den Infotainment-Regler. Summiert man die genannten Upgrades (Motor und Federn ausgenommen), landet man bei Teilekosten von gut 12.000 Euro (Stand: Juli 2024). Aber wir wissen ja: Spaß kostet.