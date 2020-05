Die meisten Autofahrer ärgern sich, wenn sie an die Zapfsäule fahren und sehen, dass der Kraftstoffpreis mal wieder gestiegen ist. Doch wieso schwankt der Benzinpreis so stark? Verantwortlich ist seine Zusammensetzung. Dabei fließt ein Großteil des Geldes, das wir für Benzin und Diesel ausgeben, in die Staatskassen in Form der Mineralöl- und der Mehrwertsteuer. Für das Schwanken des Preises ist vor allem der Produkteinstandspreis verantwortlich. Komplettiert wird der gesamte Kraftstoffpreis schließlich von den Deckungskosten. Die Summe all dieser Bestandteile ergibt dann den Literpreis, der beim Tanken fällig wird. Wie hoch die erhobenen Steuern genau sind und weitere Informationen zur Zusammensetzung der Kraftstoffpreise verraten wir im Video.

News Aktueller Benzinpreis (Mai 2020): So sparen! Kraftstoffpreise ziehen wieder an