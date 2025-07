Im Schnitt 44 Cent mehr pro Liter Super E10 und 43 Cent pro Liter Diesel: Tanken an Autobahnen während der Sommerreisesaison ist oft deutlich teurer als bei Tankstellen hinter der nächsten Ausfahrt, wie eine Stichprobe des ADAC vom 3. Juli 2025 zeigt. In der Spitze der Untersuchung mit 50 Tankstellenpaaren entlang großer Autobahnen errechnete der ADAC Preisunterschiede von bis zu über 50 Cent pro Liter – 24 Prozent der Autobahntankstellen verlangten bei Super E10 mindestens 50 Cent mehr, bei Diesel waren es 18 Prozent.

Während des gesamten Beobachtungszeitraums lag der Preis für Super E10 laut ADAC im Tagesverlauf bundesweit durchschnittlich über 2,11 Euro. Diesel kostete im Tagesmittel immer über 2,00 Euro. Auf der thüringischen Autobahntankstelle Hörselgau Nord sieht das zwar ein wenig besser aus, mit einer Preisdifferenz von 18,30 Cent pro Liter Diesel (+11,6 %) und 30 Cent pro Liter Super E10 (+14 %) im Vergleich zur nächstgelegenen Tankstelle abseits der Autobahn müssen aber auch hier Autofahrer tiefer in die Tasche greifen.

Über 50 Cent pro Liter mehr: ADAC rät, Autobahn-Tankstellen zu meiden

"Das Phänomen, dass Autobahntankstellen unverhältnismäßig hohe Spritpreise verlangen, gibt es seit langem", kritisierte Stefan Gerwens, Leiter des Ressorts Verkehr beim ADAC, schon bei der Auswertung 2024. "Aus Sicht des ADAC sind derart hohe Aufschläge nicht zu rechtfertigen." Der ADAC rät, die Autobahn zu verlassen. Ein kurzer Umweg lohne sich praktisch immer, so der Verkehrsclub. Bei einer 50-l-Tankfüllung Super E10 errechnet der ADAC im Rahmen der aktuellen Untersuchung ein Einsparpotenzial von bis zu 11,50 Euro, bei Diesel bis zu 9,15 Euro – etwa am Beispiel der Autobahntankstelle Hörselgau Nord (A4) im Vergleich zur acht Kilometer entfernten Station in Laucha.

Wer noch nicht losgefahren ist, sollte sich am besten schon vorab über die aktuellen Spritpreise informieren und Tankstellen in der Umgebung checken, empfiehlt der ADAC. Idealerweise tanken Urlauber:innen ihr Fahrzeug vor längeren Fahrten bereits am Vorabend an einer vergleichsweise günstigen Station in der Nähe voll. Das spart nicht nur Stress, sondern entspannt den Geldbeutel.