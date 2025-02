Die Wiedergeburt der Balkan-Box Yugo

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Das Wiederbelebungsprojekt steht zwar noch am Anfang, doch das Konzept mit Retro-Optik und günstigen Verbrenner-Antrieben weiß zu gefallen.

Die Retro-Welle spült mittlerweile auch totgesagte Automarken an. So soll 2027 der Kult-Kleinwagen Zastava Yugo als Retromodell mit Kampfpreis an den Start gehen. Wir ordnen die Gerüchte ein.

Preis: Der Yugo (2027) soll Dacia angreifen

Im Osten ist er das Symbol der Massenmobilität, im Westen gilt er als das schlechteste Auto der Welt: Die Rede ist vom Zastava Yugo. Der Kleinwagen entstand 1981 während des Kalten Krieges, als das ehemalige Jugoslawien kaum mehr als ein paar Fiat-Komponenten zur Verfügung hatte, die noch aus der Ära der Lizenzbauten stammten. 2008 war Schluss mit dem Yugo, nachdem er zwischenzeitlich sogar erfolgreich in die USA exportiert worden war.

Nochmal knapp 20 Jahre später, nämlich im Jahre 2027, soll der frugale Freund in Form eines fertigen Prototyps sein Comeback feiern. Das geht jedenfalls aus übereinstimmenden Medienberichten und Designskizzen hervor. Bei dem Mann hinter dem ambitionierten Projekt handelt es sich wohl um Prof. Dr. Aleksandar Bjelić, der sich in der deutschen Zuliefererindustrie einen Namen gemacht hat. Preislich soll sich der Yugo am Budget-Portfolio von Dacia orientieren.

Antrieb: Verbrenner statt Elektro

Dafür will das Team um Bjelić auf einen Verbrenner setzen, anstatt auf einen kostenintensiveren Elektroantrieb. Die Plattform des Yugo (2027) dafür soll ein nicht genannter, etablierter Autohersteller beisteuern. Für PS-Zahlen, Verbräuche oder Hybrid-Optionen ist es noch deutlich zu früh.

Exterieur: Dreitüriger Retro-Würfel

Um den Yugo optisch an den Puls der Zeit zu holen, hat das Unternehmen den Designer Darko Marčeta aus Serbien engagiert. Auf den ersten Skizzen erkennen wir einen recht bullig gestylten Kleinwagen mit allerlei Retro-Akzenten. Das Heck erinnert an den Hyundai Ioniq 5, während der Bereich um die C-Säule und die hinteren Radhäuser ein typisches VW-Golf-Merkmal ist. Während der Wolfsburger aber längst nur noch als Fünftürer erhältlich ist, soll der Yugo (2027) wohl vorerst ausschließlich als Dreitürer zu haben sein.