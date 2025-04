Ankommen, nivellieren (so geht's mit Auffahrkeilen), Vorzelt aufbauen. Die praktische Raumerweiterung ist für viele Camper:innen genauso selbstverständlich wie der CEE-Stecker für Landstrom. Doch die Zeltplane straffen und Stangen zusammenstecken dauert selbst mit Vorbereitung und Erfahrung seine Zeit – von Aufbauproblemen und Frustpotenzial gar nicht erst gesprochen. Eine beliebte Alternative zum klassischen starren Vorzelt für Wohnwagen oder Wohnmobile ist das sogenannte Luftvorzelt. Der Clou: Das Zelt wird einfach aufgeblasen. Die Luftsäulen ersetzten die klassischen Zeltbeine – und sind bereits fest mit dem Zeltdach verschweißt. So entfällt auch das Aufspannen des Zelts und Einspannen des Gestänges nahezu komplett. Worauf beim Kauf zu achten ist, welche Zeltmodelle es gibt und was die Vor- und Nachteile der Aufblas-Erweiterungen sind, verraten wir im Folgenden.

Luftvorzelt aufbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Wohnwagen

Bei einem aufblasbaren Vorzelt sind im Vergleich zu einem herkömmlichen Vorzelt (hier alles zu Aufbau und Kaufempfehlungen) deutlich weniger Schritte notwendig, bis das Zelt auf dem Campingplatz endlich steht. Folgende Schritte sind beim Aufbau eines Luftzelts zu beachten:

Zelt in Kederschiene einziehen: Da es keine Stangen gibt, die vor dem Aufbau angeordnet und zusammengesteckt werden müssen, kann das Zelt einfach ausgebreitet und mit der Außenseite nach oben in der Kederschiene (so nachrüsten) eingezogen werden. Wichtig: Ist ein Wetter- und Sonnenschutz mit dabei (oft bei Ganzjahreszelten inklusive), wird dieser bereits anfangs am Zeltdach befestigt.

Zeltbeine aufpumpen: Mit einer Luftpumpe (hier unsere Empfehlungen für elektrische Luftpumpen) werden die Stütz- und Dachstangen nun aufgepumpt. In der Regel lassen sich alle Teile durch ein einziges Ventil aufpumpen, weshalb alle weiteren Ventile zunächst zugedreht werden müssen. Tipp: Wer das Vorzelt am Morgen, am Abend oder im Schatten aufbaut, sollte etwas Spielraum für die Ausdehnung der Luft in der Sonne im Inneren der Luftsäulen lassen. Der Maximaldruck ist in der Bedienungsanleitung des Zelts angegeben.

Seitenwände einziehen: Wie bei herkömmlichen Vorzelten müssen nach dem Aufstellen des Dachs nun die Seitenwände eingezogen werden. Auch hier kommen zum Schluss Andruckstangen zum Einsatz, damit das Zelt weitestgehend mit der Außenwand des Caravans abschließt.

Sicherungen anbringen: Zu guter Letzt wird das Zelt mit Heringen gesichert. Abspannbänder sorgen zudem für etwas mehr Stabilität.

Das sind die Vor- und Nachteile von Luftvorzelten

Vorteile von Luftvorzelten

Luftvorzelte erfreuen sich nicht ohne Grund mittlerweile großer Beliebtheit und werden auf Campingplätzen (das sind die bestbewerteten in Deutschland) stetig geläufiger. Das sind die Vorteile von Luftvorzelten für Wohnwagen und Wohnmobile:

Kürzere Aufbauzeit und einfacher Aufbau (keine Stangen)

Geringeres Gewicht

Kompakteres Packmaß

Flexibel bei Wind

Nachteile von Luftvorzelten

Kein Licht ohne Schatten. Denn auch Luftvorzelte haben ein paar Nachteile. Folgende Schwachpunkte haben aufblasbare Zelte gegenüber Stangenvorzelten:

Teurer in der Anschaffung als identisch große Stangenzelte

Höhere Schadensanfälligkeit und bei Defekt nicht so leicht zu reparieren (Ventile und Luftschläuche)

Weniger stabiler Stand und oft nicht für unebene Stellplätze geeignet

Zusammenräumen kann umständlicher sein (Luft entweichen lassen)

Sind aufblasbare Vorzelte genauso stabil wie starre Vorzelte?

Tatsächlich sind aufblasbare Vorzelte mindestens genauso stabil wie die herkömmlichen Vorzelte mit starrem Rahmen und Gestänge. Mehr noch: Durch die flexiblen Säulen ist das Zelt sogar noch eine Spur windfester als die festen Zelte. Das liegt an den flexiblen Luftstangen, die sich bei Wind leicht biegen können. Hinzu kommt, dass aufblasbare Wohnmobil- und Wohnwagenvorzelte in einem Stück gefertigt sind. Das eliminiert Steckverbindungen und macht das Luftzelt auch beim Bewegen – etwa wenn es noch nicht genau am richtigen Ort steht – sicherer, da sich keine Stangen oder Streben lösen können.

Sind Luftzelte winterfest?

Ein Luftzelt für Wohnwagen oder Wohnmobil ist – selbst wenn als Ganzjahreszelt ausgewiesen – stets nur bedingt winterfest. Die Antwort lautet daher im Zweifelsfall nein. Denn nicht nur schwankt der Luftdruck im Winter mit Frost bei Nacht und hohem Druck bei Sonnenschein am Tag für Stress für die Luftschläuche, Schneelasten können dem Zelt ebenfalls zu schaffen machen. Schlimmer noch: Wenn Schnee schmilzt und wieder gefriert, kann das Eis scharfkantig sein. Rutscht es herab, kann es im schlimmsten Fall die Luftschläuche aufschlitzen – womit das gesamte Zelt leider nur noch zu entsorgen ist. Reparaturen an Luftschläuchen sind nur äußerst mühevoll und oft nicht dauerhaft möglich.

Verlieren Luftzelte Luft?

Ein dichtes und schonend behandeltes Luftzelt verliert in der Regel keine Luft. Zumindest nicht in großen Mengen. Hier verhält es sich ähnlich zu Autoreifen (hier Tipps zum Überprüfen des Reifendrucks): Etwas Luftverlust ist normal. Dieser ist aber in der Regel so gering, das einmaliges Aufpumpen zu Beginn eines normal langen Aufenthalts auf dem Campingplatz von mehreren Tagen bis zwei Wochen in der Regel ohne Nachpumpen genügt. Sollte das Zelt jedoch einbrechen oder das Nachpumpen von Luft alle paar Tage nötig sein, könnte einer der Luftschläuche beschädigt sein. Auch über ein nicht korrekt zugedrehtes, verkantetes oder defektes Ventil kann Luft entweichen. Schäden an Ventilen oder kleine Lecks lassen sich oft noch beheben.