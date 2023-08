Eine Trittstufe für den Wohnwagen ist eine praktische Vorrichtung, die das Ein- und Aussteigen erleichtert. Sie dient dazu, den Höhenunterschied zwischen dem Boden und der Eingangstür des Wohnwagens auszugleichen, wodurch der Zugang sicherer und bequemer wird. Wie man eine Trittstufe am Wohnwagen nachrüstet und welche Produkte empfehlenswert sind, zeigen wir hier.

Trittstufen helfen dabei, den Einstieg in den Wohnwagen deutlich zu erleichtern und sind in der Regel so konzipiert, dass sie platzsparend unter dem Wohnwagen verstaut werden können. Die verschiedenen Modelle und Designs bieten eine Bandbreite von Funktionen, darunter rutschfeste Oberflächen oder robuste Materialien, die verschiedenen Witterungsbedingungen standhalten. Eine erste Empfehlung ist die Einstieghilfe von Berger. Die beiden Stufen verfügen über eine rutschfeste Oberfläche, laut Hersteller ist zudem ein stabiler und sicherer Einstieg garantiert. Die Doppeltrittstufe ist bis 150 Kilogramm belastbar und bietet eine angenehme Tritthöhe von 20 und 18 Zentimetern.



Trittstufen für Wohnwagen – unsere Empfehlungen

BRUNNER 7225147N Doppeltrittstufe

Die Doppeltrittstufe 7225147N von Brunner besitzt ein stabiles Stahlgestell sowie rutschfeste Gummi-Trittflächen. Mit ein paar geschickten Handgriffen lässt sich die Trittstufe auch zusammenfalten. Dies ermöglicht einen problemlosen Transport – egal ob im Caravan oder Wohnmobil. Die Trittstufe kann bis zu 150 Kilogramm tragen.



SONGMICS einstufige Leiter aus Stahl

Im Gegensatz zu den beiden erstgenannten Trittstufen besitzt die Leiter von Songmics nur eine statt zwei Stufen. Daher ist sie besonders als niedrige Einstiegshilfe geeignet. Auch sie ist faltbar, sodass sie platzsparend aufbewahrt werden kann. Mit einer 26 mal 38 Zentimeter großen Standfläche, einem robusten Stahlgestell und vier nach außen gerichteten Beinen bietet die Leiter eine hohe Stabilität. Sie hält eine Belastung von ebenfalls 150 Kilogramm aus.



Milenco MGI 3797 Doppeltrittstufe

Besonders leicht, dafür allerdings nicht klappbar ist die Doppeltrittstufe von Milenco. Sie besteht aus stabilem Kunststoff und ist auch bei verschiedenen Witterungsverhältnissen sehr robust. Dank ihrer Bauweise hält sie einem Gewicht von bis zu 200 Kilogramm stand. Kund:innen loben vor allem die breiten und tiefen Stufen.



bonsport Wohnwagen Trittstufe klappbar

Das klappbare Feature findet sich bei der Wohnwagen Trittstufe von bonsport wieder. Der einstufige Tritt kommt mit vier klappbaren Beinen und praktischem Griff zum Tragen. Die rutschfeste Oberfläche sowie die Gummifüße sorgen neben der großen Standfläche für einen festen und sicheren Stand. Der Tritthocker ist bis 150 Kilogramm belastbar.



DEMA Wohnwagen Doppeltrittstufe DDT 2

Eine sehr stabile, dafür aber nicht klappbare Doppeltrittstufe bietet der Hersteller Dema für den Wohnwagen. Eine stabile Stahlrohrkonstruktion und große, gerillte Tritte aus pflegeleichtem Kunststoff, sollen für ein sicheres Gefühl bei der Benutzung sorgen. Rutschfeste Gummifüße sorgen dabei für noch mehr Stabilität. Die Doppeltrittstufe hält bis zu 150 Kilogramm aus.



BRUNNER King Step Doppeltrittstufe

Die King Step Doppeltrittstufe von Brunner ist auch als XL-Version oder nur mit einer Stufe verfügbar. Die Standard-Doppeltrittstufe (bis 150 kg belastbar) sorgt mit einem stabilen Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche für einen sicheren Stand. Durch ihre Bauart ist sie außerdem stapelbar. Minuspunkt: Auch diese Stufe ist nicht klappbar.



Berger Doppeltrittstufe (Kunstoff/grau)

Mit einer besonders großen Trittfläche soll die Kunstfoff-Doppeltrittstufe von Berger (belastbar bis 150 kg) für ein besonders robustes Gefühl bei der Nutzung sorgen. Dadurch wird das Risiko von Stolpern oder Unsicherheiten beim Betreten oder Verlassen des Fahrzeugs minimiert. Befestigungslöcher helfen zudem dabei, den Doppeltritt auf Grasflächen oder anderen unebenen Untergründen sicher zu befestigen.



BO-Camp Trittstufe Wohnwagen

Eine weitere zu empfehlende Stahl-Trittstufe ist die Doppeltrittstufe von BO-Camp. Diese bietet ein massives Stahl-Gestell und kann bis zu 150 Kilogramm tragen. Als idealer Begleiter für den Caravan kann man sich dank seiner gummierten Anti-Rutsch-Oberfläche auch bei Regen auf einen sicheren Halt beim Einstieg in das Wohnmobil freuen.



Cartrend 10167 Einstufiger Klapptritt für Wohnwagen

Auch für den einstufigen Klapptritt von Cartrend für Caravans oder Campervans sprechen wir eine Empfehlung aus. Er ist leicht einzuklappen, recht klein, hält aber dennoch die 150 Kilogramm Gewicht aus. Der Klapptritt ist auch als Bundle mit Stützplatten erhältlich.



Was sind die Vorteile einer Trittstufe am Wohnwagen?

Eine Trittstufe am Wohnwagen bietet verschiedene Vorteile. Zum einen wird, insbesondere bei Wohnwagen, die höher über dem Boden sitzen das Ein- und Aussteigen erheblich erleichtert. Außerdem wird gleichzeitig das Risiko von Stürzen oder Verletzungen reduziert, die entstehen können, wenn man ohne Trittstufe in den Wohnwagen einsteigt. Und auch der Komfort ist dabei nicht zu unterschätzen. Ein weiterer praktischer Vorteil: Eine Trittstufe kann verhindern, dass Schmutz, Sand, Schlamm und Feuchtigkeit direkt in den Wohnwagen getragen werden. Zudem kann sie auch als zusätzliche Sitzgelegenheit beim Camping betrachtet werden.

Welche Höhe sollte die Trittstufe für einen Wohnwagen haben?

Die Trittstufe sollte so dimensioniert sein, dass der Höhenunterschied zwischen dem Boden und dem Eingang des Wohnwagens sicher und bequem überbrückt werden kann. Die genaue Höhe hängt vom Design des Wohnwagens ab. Um die benötigte Höhe zu ermitteln, sollte man den Abstand zwischen dem Boden und der Einstiegsschwelle messen.

Wie funktioniert eine ausziehbare Trittstufe am Wohnwagen?

Eine ausziehbare Trittstufe am Wohnwagen funktioniert in der Regel durch einen Mechanismus, der es ermöglicht, die Stufe bei Bedarf auszufahren und wieder einzuziehen. Die ausziehbare Trittstufe ist am unteren Teil des Wohnwagens montiert. Sie ist normalerweise in einem geschützten Bereich angebracht, um sie vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen zu schützen. Für gewöhnlich kann man eine ausziehbare Trittstufe auch nachträglich an einem Wohnwagen installieren. Es sollte allerdings sichergestellt werden, dass die ausgewählte Trittstufe mit dem Wohnwagen kompatibel ist. Einige ausziehbare Trittstufen bieten zusätzlich die Möglichkeit, die Höhe anzupassen. Kaufempfehlungen für ausziehbare Trittstufen gibt es hier.