Ein Weinsberg für alle: Das klassische Alkoven-Wohnmobil CaraHome 650 DG (2025) ist gut ausgestattet und bietet Platz für sechs Personen. Wir zeigen den Grundriss, nennen die wesentlichen Ausstattungsmerkmale und natürlich den Preis!

Im Weinsberg CaraHome 650 DG wird Leichtbau nicht nur als Slogan auf der Seitenwand großgeschrieben, sondern auch beim Möbelbau und im Innenraumkonzept.

Der Küchenblock befindet sich rechts neben der Aufbautür. Bemerkenswert ist der Kühlschrank, der über 177 l Fassungsvermögen verfügt.

Die auf der linken hinteren Fahrzeugseite eingebaute Heckgarage verpackt eine ganze Menge. Auch der Landstromanschluss ist dort untergebracht.

Stattliche Erscheinung: Trotz seiner knapp sieben Meter Außenlänge macht der Weinsberg CaraHome 650 DG dank seines Alkoven-Aufbaus optisch eine Menge her.

Preis: Weinsberg CaraHome 650 DG (2025) ab 68.530 Euro

Alkoven-Mobile wie der Weinsberg CaraHome 650 DG (2025) erfreuen sich traditionell besonders bei Familien großer Beliebtheit – hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt. Dafür gibt es gute Gründe: Die Wohnmobile mit der markanten Schlafnase über dem Fahrerhaus bieten in der Regel reichlich Platz. Aufgrund der großen Außenhöhe (in diesem Falle 3220 mm) und einer Stehhöhe um die Zwei-Meter-Marke vermitteln sie zudem ein großzügiges Raumgefühl.

Familien mit zwei bis vier Kindern finden bei derlei üppigen Abmessungen in dieser Fahrzeugklasse ideale Bedingungen für die Fahrt in den Campingurlaub vor. Allerdings stoßen Modelle, die gewichtsmäßig noch in die 3,5-t-Klasse passen und mit dem Führerschein der Klasse B – das darf man mit dem Pkw-Führerschein fahren – gefahren werden können, schnell an die Grenzen, wenn es um die Zuladung geht.

Die Alkoven-Wohnmobile der CaraHome-Serie (2025) sind in insgesamt vier Grundrissen (550 MG, 600 DKG, 650 DG und 650 MEG) und drei Größen (5,97, 6,45 und 6,99 m Außenlänge) erhältlich. Im Folgenden widmen wir uns dem Weinsberg CaraHome 650 DG (2025). Mit einem Einstiegspreis von 68.530 Euro stellt er das Flaggschiff der Baureihe (Preis: Stand August 2025).

Innenraum: Möbel-Leichtbau bei klassischem Alkoven-Grundriss

Der Weinsberg CaraHome 650 DG (2025) will das Gewichtsproblem durch konsequenten Leichtbau lösen, vor allem im Bereich der Möbel. Das tut er, ohne sich dabei vom klassischen Alkoven-Design und dem dazugehörigen Grundriss zu verabschieden. In seiner Grundausstattung bringt er fahrbereit laut Hersteller 2908 kg auf die Waage und verfügt über vier zugelassene Sitzplätze. Bei einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg bleibt unterm Strich eine Zuladung von 592 kg, was auch für größere Familien mit Gepäck und Zusatzausrüstung zumindest geradeso ausreichen dürfte – so die Überladung des Wohnmobils vermeiden. Sollte doch mehr Gepäck mit auf die große Reise kommen – und der Führerschein es erlauben –, bietet Weinsberg gegen einen moderaten Aufpreis von 375 Euro eine Auflastung des Alkoven-Chassis auf 3650 kg an.

Foto: Weinsberg

Die für diese Reisemobil-Klasse typischerweise direkt hinterm Fahrerhaus positionierte Volldinette mit zwei Vis-à-Vis-Sitzbänken bietet bequeme Sitzmöglichkeiten für vier Personen. Wichtige Info für Eltern: Isofix gibt es für die gurtgesicherten Rückbank-Plätze nur gegen 273 Euro Aufpreis. Sollten größere Familien zum Essen oder Spielen zusammensitzen, können die Querbänke seitlich erweitert werden. Allerdings dürfte das von Hause aus großzügige Alkoven-Raumkonzept hier trotz einer Innenbreite von 2160 mm im Campingalltag schnell ans Limit stoßen.

An Schlafgelegenheiten wurde im Weinsberg CaraHome 650 DG (2025) Alkoven-typisch nicht gespart. Das Heckschlafzimmer des Wohnmobils ist mit einem Doppelbett im Format 135 x 210 cm ausgestattet. Darüber hinaus befindet sich im Bereich des Fahrerhauses ein Alkovenbett mit den üppigen Maßen 140 x 210 cm. Traditionell wird der Schlafplatz unter dem Dach gerne für mitreisende Kinder reserviert. Allerdings profitieren beim Schlafplatz im Hochparterre auch ausgewachsene Campingfans von den bei Alkoven-Bauweise generell sehr großzügigen Platzverhältnissen. Dort befindet sich auch eine Rundleuchte. Eine klassische Leselampe für den Schlafplatz unterm Alkoven-Dach wird serienmäßig nicht angeboten, dafür ein großes Dachfenster.

Zusätzlich lässt sich die Mittelsitzgruppe im Erdgeschoss des Wohnmobils bereits serienmäßig in eine weitere Schlafgelegenheit umbauen. Aufgrund der Maße von 100 x 150 cm eignet sich diese eher als "Notschlafstätte" für Kinder und deren Spielgefährt:innen, die spontan als Übernachtungsbesuch an Bord des Reisemobils kommen. Wer den Zusammenbau der Heck-Einzelbetten zum Doppelbett bestellt, kommt auf bis zu sechs Schlafplätze an Bord. Weinsberg selbst spricht zumindest von maximal fünf.

Foto: Weinsberg

Großfamilien-Format hat auch der Kühlschrank. In das Gerät passen 142 l an Reiseproviant, das Gefrierfach fasst 35 l. Hier übertrumpft der Weinsberg-Alkoven den ein oder anderen Konkurrenten. Eine optionale Arbeitsplattenverlängerung (129 Euro extra) und Schubladen mit Soft-Close-Funktion sollen die Benutzung der Bordküche erleichtern. Deren Herzstück ist ein Dreiflammen-Gaskocher mit Glasabdeckung, das Rundspülbecken aus Edelstahl ist separat ausgeführt. Grifflose Push‐to‐open-Oberschränke bieten weitere schlaue Verstaumöglichkeiten.

Das gegenüber des Kühlschranks untergebrachte Duschbad – hier die Nasszellen-Varianten in Campern erklärt – bietet ebenfalls ausreichend Platz. Standardmäßig ist die Dusche mit einem Vorhang abgeteilt. Eine feste Abtrennung in Form einer Duschraum-Tür ist optional als "Duschraum de Luxe" gegen 537 Euro Aufpreis erhältlich. Ein sich über die volle Breite des Raums erstreckender Hängeschrank, der – wie alle anderen Möbel im Innenraum in Leichtbauweise konstruiert ist – bietet zusätzliche Verstaumöglichkeiten.

Frisch- und Abwassertank sind unterflur im Doppelboden untergebracht und gut zugänglich. Die zwei Elf-Kilogramm-Gasflaschen sind problemlos zu erreichen. Dafür sorgt das an der linken Fahrzeugseite befindliche Ver- und Entsorgungsfach, das auch den Landstromanschluss beherbergt. Standardmäßig geheizt wird der Weinsberg CaraHome 650 DG (2025) mit einer gasbetriebenen Truma-Heizung Combi 6, die auch der Warmwasser-Aufbereitung dient. Optional stehen aber auch Gas-Elektro-Mischheizlösungen zur Verfügung.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Beim Basisfahrzeug kommt für den Weinsberg CaraHome 650 DG (2025) der Fiat Ducato zum Einsatz. Als Grundmotorisierung dient der 2,2-l-Vierzylinder-Turbodiesel mit 140 PS (103 kW) und Sechsgangschaltung. Eine Achtstufen-Wandlerautomatik kostet 3689 Euro extra.

Die Aufpreisliste ist umfassend und lässt auf den ersten Blick wenig Wünsche offen. Wer beim Zusammenstellen der Extra-Ausstattung allzu spendabel ist, kommt gewichtstechnisch jedoch schnell ans Limit des mach- und legal fahrbaren. Daher lohnt es sich, beim Zusammenstellen des Wunschpakets im Konfigurator besonders gut hinzusehen. Das TV-Paket, inklusive 27-Zoll-Fernseher und externer LTE-/WLAN-Antenne kostet beispielsweise 2050 Euro Aufpreis. Das "Lounge"-Paket umfasst eine automatische Klimaanlage im Fahrerhaus, ein virtuelles Cockpit und eine Ladeschale zum induktiven Nachladen des Mobiltelefons.

Empfehlenswert ist sicher das Care-Drive-Paket für 1240 Euro extra. Neben einem Reifendruckkontrollsystem beinhaltet es das "Safety Pack" von Fiat, das unter anderem Verkehrszeichenerkennung, eine Abblendautomatik, sowie Regen- und Lichtsensor, Notbrems- und Spurhalteassistent umfasst.