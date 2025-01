So gut ist der Tiguan Nr. 3 wirklich

Der VW Tiguan startete 2024 in seine dritte Generation. Seit seinem Marktstart 2007 wurde das kompakte SUV weltweit rund 7,6 Mio. Mal verkauft. Auf den Erfolgszug will nun auch die Neuauflage aufspringen. Angepasste Antriebe, ein neuer Look und vieles mehr sollen das Rezept zum anhaltenden Erfolg sein.

Das Antriebsprogramm des VW Tiguan (2024) setzt sich aus teils elektrifizierten Turbo-Vierzylindern sowohl als Benziner als auch als Diesel in Kombination mit einem automatischen Doppelkupplungsgetriebe (DSG) zusammen. Social Media-Redakteurin Leslie Schraut ist den neuen Tiguan bereits gefahren und schildert im Video ihre Eindrücke!

