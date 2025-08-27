close
Alle Infos zum VW T-Roc

VW T-Roc (2025): Wir stellen Generation zwei im Video vor

Jan Becher Videoredakteur
Johannes Beck Redakteur
Nach über zwei Millionen verkauften T-Roc will VW mit Generation Nr. 2 einen neuen Bestseller an den Start bringen. Das Versprechen? Einmal alles neu – bedeutet: mehr Technik, mehr Komfort und mehr Qualität. Optisch präsentiert sich die Neuauflage des beliebten Crossover-SUV dabei flacher, breiter und selbstbewusster dank beleuchtetem VW Logo an Front und Heck samt durchgehender Leuchtleiste.

Antriebsseitig setzt der neue VW T-Roc (2025) in der Basis auf einen 1,5-l-Vierzylinder eTSI mit 48-V-Mildhybrid-Technik, wahlweise mit 116 PS (86 kW) oder 150 PS (111 kW). AUTO ZEITUNG-Redakteur Johannes Beck konnte sich das Kompakt-SUV bereits im Detail anschauen und zieht im Video ein erstes Fazit!

