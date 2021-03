Wie beim T-Cross bildet der 95 PS starke 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner in Europa den Einstieg in die Motorenpalette, deren Leistungsspektrum bis zum 1,5-Liter-TSI mit 150 PS reichen wird.

Mit dem VW Nivus zeigt Volkswagen do Brasil einen eigenständig entwickelten Crossover auf Basis des Modularen Querbaukastens, der Ende 2021 als VW Taigo in Deutschland sowie weiteren Ländern Europas startet. Das wissen wir zum Preis.

Der von VW do Brasil in Südamerika entwickelte VW Nivus wird Ende 2021 als VW Taigo auch im europäischen Sortiment der Wolfsburger:innen auftauchen. Erste Teaser-Fotos zeigen die Europa-Version, die sich auch optisch vom südamerikanischen Pendant unterscheiden wird. Der Ende Mai 2020 in São Paulo präsentierte sportliche Crossover im handlichen Kompakt-Format ist 4,26 Meter lang und basiert technisch auf dem Konzern-Baukasten MQB A0. Auf dieser Basis setzten auch andere Modelle wie der Polo, der Audi A1 oder der Skoda Skala auf – oder auch der VW T-Cross, der dem Nivus konzeptionell am nächsten kommt. Dabei ist der Nivus keine Coupé-Variante des T-Cross, viele äußerliche Karosserieteile sind eigenständig. Wie beim T-Cross bildet der 95 PS starke 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner den Einstieg in die Motorenpalette, deren Leistungsspektrum bis zum 1,5-Liter-TSI mit 150 PS reichen wird. Auch der 95 PS kräftige 1,6-Liter-Turbodiesel ist geplant. Wie bei allen Modellen des Baukastens MQB A0 ist auch beim VW Nivus (2021) kein Allradantrieb vorgesehen. Das Kofferraumvolumen soll bei 415 Litern liegen. Eine Elektrovariante von VW Nivus und VW Taigo wird es nicht geben. Und dennoch ist das neue SUV ein wichtiger Botschafter des E-Zeitalters: Die Form seines Aufbaus mit der leicht erhöhten Sitzposition nimmt das Design künftiger Elektro-Kleinwagen im Polo-Segment vorweg, deren im Wagenboden verborgene Batterien gut elf Zentimeter Bauhöhe in Anspruch nehmen. So gesehen steckt schon etwas vom noch geheimen VW ID.2 im VW Taigo (2021). Mehr zum Thema: Das ist der VW T-Cross

Der VW Nivus (2021) im Teaser-Video:

Noch kein Preis: Deutschland-Version des VW Nivus heißt VW Taigo (2021)