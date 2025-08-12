Der VW Golf 4 mit Bodykit von JMS beamt uns in eine Ära zurück, in der Need for Speed Underground 2 und Fast & Furious ihre Hochzeit hatten. Und das beste ist: Die Zeitmaschine ist bezahlbar!

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Ach ja, der VW Golf 4: Der Hoffnungsträger von "Fugen-Ferdie" Piëch fuhr sich mit seiner unkaputtbaren Substanz in die Herzen der Deutschen und als R32 sogar näher in Schlagdistanz zu eingefleischten Sportwagen als je zuvor. Dabei durfte er nicht nur als Top-Modell die Sau rauslassen: Im seligen "Need for Speed Underground 2" reichte schon der GTI in Kombination mit wildesten Schürzen, Felgen und Spoilern, um Toyota Supra und Nissan Skyline GT-R die Show zu stehlen. Wer wollte – und das wollten einige –, konnte dem Vierer-Golf Selbiges in der echten Welt zwischen Eisdiele und Einzelabnahme antun. Diese mittlerweile vergangene Ära holt JMS Fahrzeugteile nun wieder zurück. Denn der Tuner aus Neckartenzlingen südlich von Stuttgart hat ein Bodykit im Geiste der frühen 2000er für den VW Golf 4 geschneidert.

Cooles Tuning-Zubehör sowie von der AUTO ZEITUNG getestete und empfohlene Produkte:

Schon die Farbe des JMS-getunten VW Golf 4 erinnert an den R32, aber nicht nur: Auch die Frontschürze mit ihren zwei vertikalen Streben darf als Zitat des heiß begehrten Power-Wolfsburgers gelten. Nur präsentiert sich das neue Anbauteil ungleich aggressiver. Wo beim Vorbild zaghafte Rundungen und ein für damalige Standards geradezu verwegenes Racing-Gitter Eindruck schindeten, sind beim Tuning-Exemplar scharfe Kanten und Nebelscheinwerfer (so nachrüsten) an der Tagesordnung. So richtig entfaltet sich die Wirkung in Kombination mit der entlüfteten Motorhaube samt obligatorischer Verlängerung über den Scheinwerfern für den bösen Blick. Zwischen den Leuchten wurde zudem alles weggecleant, was dem Schlitzschraubenzieher nicht ernsthaft standhalten konnte.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das VW Golf 8 Facelift (2024) im Video:

Selige Zeiten: VW Golf 4 mit 2000er Retro-Tuning von JMS

Große, mit feinem Gitter gestopfte Öffnungen finden sich auch am Heck des von JMS getunten VW Golf 4. Wie beim R32 finden sich die Endrohre in die äußeren Abschnitte des Stoßfängers wieder. Es braucht eine Weile, um den Blick vom ausgewölbten Hinterteil des Kompakten zu heben und festzustellen, dass an der Dachkante keine fette Theke hängt. Stattdessen gibt das Leitblech des R32 sein Bestes, nicht als solches erkannt zu werden.

Als Bindeglied zwischen der vorderen und hinteren Schürze hält ein Schweller her, der sich als markant, aber nicht übermütig bezeichnen lässt. Die Detailverliebtheit des schwäbischen Teams zeigt sich etwa einen Meter darüber an den Sportspiegeln. Weitaus effektheischender geben sich da die mattschwarzen 19-Zöller, die das Reifengummi gemeinsam mit der vorne um 45 und hinten um 40 mm tiefergelegten Karosserie im Schwitzkasten halten.

Auch interessant:

Das KW-Fahrwerk Variant 1 ist neben der Auspuffanlage das einzige technische Upgrade von JMS am Tuning-VW Golf 4. Auch im Innenraum halten sich die Individualisierungs-Optionen mit einer JMS Mittelarmlehne in Grenzen. Aber in "Need for Speed Underground 2" fährt man in der Regel ohnehin in der Third-Person-Perspective, sieht also nichts vom Interieur. Der Preis hingegen kann sich sehr wohl sehen lassen: Grob überschlagen 1900 Euro zahlt man bei JMS für die Anbauteile, wobei Spoiler, Spiegel und Felgen derzeit nicht im Tuning-Shop gelistet sind.