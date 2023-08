VW hat mit der ID-Familie eine ganze Reihe an E-Autos auf dem Markt. Einer ihrer Vorfahren ist der VW Golf 3 CityStromer (1993), ein echtes Elektro-Classic Car.

Elektrisches Classic Car: Der VW Golf 3 CityStromer (1993)

Die Anfänge der elektrischen Volkswagen beginnen nicht bei ID.3 & Co., sondern gehen weit bis in die 1970er-Jahre zurück. Der VW Golf 3 CityStromer (1993) war bereits der vierte Elektro-Golf und wurde im Gegensatz zu seinen Vorgängern sogar über 100 Mal gebaut – 120 Mal, um genau zu sein. Das macht ihn zum ersten (Klein-)Serien-Elektroauto von VW. Produktionsbeginn war 1993, also zwei Jahre nach dem Start des VW Golf 3. Dabei war er nicht frei verkäuflich, sondern für Energieversorger gedacht. Aus diesem Grund lässt sich auch kein Neupreis für den CityStromer ermitteln. Den letzten VW Golf 3 CityStromer hat Volkswagen 1996 gefertigt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektro-Oldie mit rund 60 km Reichweite

Entstanden sind die E-Golfs in Kooperation mit Simens durch den Umbau normaler Verbrennerautos. Unter der Motorhaube und im Kofferraumboden befinden sich insgesamt 16 Blei-Gel-Batterien mit je sechs Volt und die Antriebstechnik. Für die Kraftübertragung sorgt das an den Drehstrom-Synchronmotor angeflanschte originale Fünfgang-Schaltgetriebe. Die Leistung des VW Golf 3 CityStromer (1993) gipfelte bei 20 kW (27 PS) und mit Vollgas bringt man ihn auf maximal 100 km/h. Als Dauerleistung gibt der Hersteller gar nur 17,5 kW (23,8 PS) an und eine City-Reichweite von 50 bis 60 km beziehungsweise 80 km bei konstanter Fahrweise mit 80 km/h. Unbelegte Berichte aus der Praxis attestieren dem E-Golf je nach Jahreszeit reale Aktionsradien von 40 bis 70 km.

Geladen wird der mit nur vier Sitzplätzen eingetragene VW Golf 3 CityStromer (1993) mittels Onboard-Ladegerät über die normale Haushaltssteckdose. Ein Gleichspannungswandler versorgt darüber auch die 12-Volt-Bordbatterie mit neuer Energie. Eine Aufladung auf 80 Prozent soll innerhalb einer Stunde erledigt sein. Zusätzlich kann der elektrische 3er-Golf auch rekuperieren und gewinnt so auch Bremsenergie zurück. Was den Verbrauch angeht, so soll der in der Praxis bei wenig sparsamen 25 kWh/100 km gelegen haben. Wie viele CityStromer überhaupt noch im Betrieb sind, ist unklar. Eine rare Nummer aber ist der elektrische Golf 3 so oder so.