Die Schweden fackeln nicht lange: Nicht einmal 24 Stunden nach der Präsentation folgen die ersten Preise. Ab Anfang September kann der Volvo XC90 2015 in der limitierten Auflage "First Edition" bestellt werden



Als Hommage an das Gündungsjahr des schwedischen Herstellers limitiert Volvo das Sondermodell First Edition auf 1927 - und zwar weltweit. Exklusivität garantiert nicht nur die Stückzahl, auch die lange Liste an Extras verspricht eine besonders hochwertige Ausgabe des neuen Volvo XC90 2015.

Volvo XC90 2015: Preise für First Edition und Diesel

Lackiert in Onyx Schwarz-Metallic rollt der Schwede auf 21 Zoll großen 8-Speichen-Alu-Felgen vor. Feinstes Nappa-Leder und Echtholz-Dekor im Innenraum erfüllen höchste Premiumansprüche. Auch sonst packen die Schweden in das Vorzeige-Modell alles an Sicherheits-, Komfort- und Multimedia-Extras rein, was die Ausstattungsliste hergibt.

Weiteres Highlight: Die Käufer wählen ihre Wunsch-Seriennummer, die sich auf beleuchteten Einstiegsleisten wiederfindet. Das First Edition-Emblem weist zusätzlich daraufhin: Vorsicht Leute, das hier ist kein gewöhnlicher XC90. Angetrieben wird das siebensitzige SUV vom D5 aus der Familie der neuen Drive-E-Motoren. Die 225 PS sind mit einer 8-Stufen-Automatik und Allradantrieb kombiniert.

Das Premium-Rundum-Sorglos-Paket hat allerdings seinen Preis: 90.200 Euro rufen die Schweden für das Sondermodell auf. Zudem müssen sich potentielle Käufer ranhalten. Die 1927 Exemplare stehen ab dem 3. September, 16 Uhr (MEZ), ausschließlich auf der Website www.volvo.de/firstedition zum Verkauf - wie erwähnt: weltweit!

Wer das Pech hat, keines dieser ersten Modelle zu erwischen, oder lieber bis zum eigentlichen Verkaufsstart wartet, dem können wir schon den Einstiegspreis nennen: Die Variante Volvo XC90 D4 in der Ausstattung Kinetic mit 190 PS kostet ab 49.400 Euro. Für weitere Infos klicken Sie auf diesen Link.

Michael Gorissen