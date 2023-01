Gefährden E-Autos Arbeitsplätze? Wenn es nach Regierungmitgliedern im US-Bundesstaat Wyoming geht: Ja. Aus diesem Grund ist ihnen der Verkauf von E-Autos ein Dorn im Auge. Warum durch den Verkauf von Elektroautos Menschen in Wyoming ihren Job verlieren könnten und wie der E-Auto-Verkauf gestoppt werden solle, erklärt das Video. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

