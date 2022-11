Der Verbandskasten 2022 sieht anders aus als noch im Vorjahr. Und auch die Pflicht 2023 bringt Änderungen mit sich. Wir haben alle Infos und geben Produktempfehlungen.

Was sagt die DIN 13164?

Seit dem 01. Februar 2022 greift für den Kfz-Verbandskasten die sogenannte DIN-Norm 13164. Die spezifiziert den verpflichtenden Inhalt des Erste-Hilfe-Koffers vom Auto genauer. Laut dem Deutschen Roten Kreuz gibt die neue DIN an, dass folgende Dinge im Verbandskasten 2022 gemäß Norm enthalten sein müssen:

1 Heftpflaster DIN 13019 - A 5 m x 2,5 cm

8 Wundschnellverbände DIN 13019 - E 10 cm x 6 cm

3 Verbandpäckchen DIN 13151 - M

1 Verbandpäckchen DIN 13151 - G

2 Verbandstücher DIN 13152 - BR

1 Verbandstuch DIN 13152 - A

6 Kompressen - 100 mm x 100 mm

1 Rettungsdecke - 2,1 m x 1,6 m

2 Fixierbinde DIN 61634 - FB 6

3 Fixierbinde DIN 61634 - FB 8

2 Dreieckstuch DIN 13168 -D

1 Erste-Hilfe-Schere DIN 58279 -B 190

4 Einmalhandschuh nach DIN EN 455

1 erste Hilfe Broschüre -Anleitung zur ersten Hilfe bei Unfällen

1 Inhaltsverzeichnis

Jede:r Autofahrer:in sollte also prüfen, ob er oder sie richtig ausgerüstet für das laufende Jahr sind. Wichtig: Ab dem 31. Januar 2023 müssen zusätzlich zwei Gesichtsmasken mit im Set sein. Aber keine Angst: Ist bereits ein älterer Verbandskasten vorhanden, muss nicht zwangsläufig ein neuer herangeschafft werden. Den Vorgänger kann auch ganz einfach gemäß der Pflicht 2023 durch die neuen Masken erweitert werden. Bisher ist nicht definiert, ob es nun eine FFP2-, OP- oder Stoffmaske sein muss. Da erstere jedoch den meisten Schutz bietet, ist diese Variante empfehlenswert. Hier gibt es den Geschichtsschutz im Multipack:

Damit für die neuen Inhalte genug Platz ist, dürfen übrigens zwei Gegenstände entnommen werden: Ein Dreiecktuch (von bislang zweien) entfällt, ebenso verlässt das Verbandtuch BR 40x60 den Verbandskasten 2022 Ihr Auto.

Unsere Top-Empfehlung: Verbandskasten 2022 gemäß DIN 13164 von Flexeo

Noch keinen Verbandkasten im Auto? Dann sollte schleunigst aufgestockt werden, denn Erste Hilfe geht jede:n etwas an! Unsere Empfehlung ist hier der preiswerte Auto-Verbandskasten von Flexeo, welcher inhaltlich natürlich alle vorgeschriebenen Kriterien von DIN 13164 und StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) erfüllt. Die Tasche ist sehr kompakt und inklusive des stabilen Reißverschlusses gut verarbeitet. Praktisch: Dank Klettstreifen findet der Verbandskasten an noch mehr Orten Ihres Fahrzeugs Platz.

>>Verbandskasten nach DIN 13164 von Flexeo einzeln | Doppelpack<<

Auto Verbandskasten: Unsere Favoriten im Vergleich

Weitere Favoriten für den Verbandskasten 2022 listet der Produktbereich unten. Zu beachten ist dabei, dass die verpflichtenden Gesichtsmasken bisher nur in wenigen Erste-Hilfe-Sets fürs Auto vorhanden sind. Bei den meisten muss also immer separat aufgestockt werden. Sind welche enthalten, weisen wir explizit darauf hin – wie bei unserem ersten Produkt von Rellinger.

Ihr Verbandskasten 2023: Rellinger Erste-Hilfe-Set inklusive Gesichtsmasken

Mit dem Verbandskasten von Rellinger sind Autofahrer:innen komplett gerüstet für 2023 und die restliche Corona-Pandemie: Medizinische Masken sind nämlich zusätzlich zu allen erforderlichen Inhalten der neuen Kfz DIN mit an Bord. Mindestens vier Jahre haltbar, braucht man sich über Bußgelder also erst einmal keine Sorgen mehr zu machen. Ebenfalls sehr löblich: Laut Hersteller wird jeder einzelne Verbandkasten vor dem Versand noch einmal auf Vollständigkeit und Qualität geprüft.

Schicker Verbandskasten: Kfz-Verbandskasten Classic von Cartrend

Hier ist der Begriff Erste-Hilfe-Kasten noch wörtlich zu nehmen: Der Verbandkasten von Cartrend im klassischen Design kommt im Gewand eines schicken Köfferchens aus hochwertigem PVC-Kunststoff. Darin: Alle Kompressen, Pflaster und Verbände, die man im Kfz braucht, komplett nach neuer Vorschrift DIN 13164 und natürlich der StVZO. Außerdem liegt der Verpackung eine Erste-Hilfe-Broschüre mit Hinweisen zur Erstversorung von Unfallopfern bei.

>>Auto Verbandkasten von Cartrend in Blau | Rot (Tasche) | Schwarz<<

Der günstigste Verbandskasten: Petex Verbandtasche in Rot

Der allergünstigste Verbandskasten fürs Auto ist die Erste Hilfe von Petex in Rot. Doch trotz des geringen Preises ist in der kompakten Tasche aus Nylon-Gewebe alles Nötige für die neue Norm drin, Rettungsdecke inklusive. Wie üblich beginnt die garantierte Haltbarkeit von vier Jahren ab Kauf. Denken Sie nur daran, 2023 zwei Masken dazu zu kaufen – sonst droht ein Bußgeld.

>>Auto Verbandkasten von Petex in Blau | Rot | Schwarz<<

Kfz Verbandskasten mit Warndreieck und Weste

Ebenfalls von Flexeo kommt dieses praktische Bundle fürs Auto: Die Kfz-Verbandtasche enthält neben allen Dingen der neuen DIN-Norm auch ein Warndreieck und eine Warnweste. Denn wie jede:r Autofahrer:in weiß, sind diese beiden Begleiter im Kfz ebenfalls Pflicht. Ist also eins von beiden noch nicht im Wagen, wird beim günstigen Preis von unter 20 Euro gutes Geld gespart.

>>Flexeo Bundle für den Pkw 1 Stück | 2 Stück<<

Sonstiges Warnweste Die beste Warnweste fürs Auto

Verbandskasten: Pflicht 2023

Während DIN 13164 bereits ab Anfang 2022 greift, erfordert die Verbandskasten Pflicht 2023 zusätzlich zwei Gesichtsmasken im Koffer. Ob FFP2-, OP- oder Stoffmaske, ist hierbei egal. Bevorzugen Sie also ein besonders einfaches Modell in Gesicht und Kfz, reicht eine OP-Maske wie diese hier völlig aus:

Wie viele FFP2-Masken müssen in den Verbandskasten?

Ab Februar 2023 sind Autofahrer:innen verpflichtet, mindestens zwei Mund-Nasen-Bedeckungen mit sich im Verbandskasten zu führen. FFP2-Masken sind dabei nicht vorgeschrieben, jeder anderer zertifizierter Gesichtsschutz ist laut Gesetz ebenfalls erlaubt.

Wie viel Strafe bei abgelaufenem Verbandskasten?

Richtig gelesen: Auch Verbandskästen haben ein Haltbarkeitsdatum. Und ist dieses abgelaufen und werden Autobesitzer:innen von der Polizei erwischt, muss Strafe gezahlt werden. Das Bußgeld beträgt dabei laut ADAC fünf bis zehn Euro. Fehlt das Erste-Hilfe-Material komplett, winkt dieselbe Strafe. Das Haltbarkeitsdatum von jedem Verbandskasten findet sich in der Regel gut sichtbar außen an der Tasche. Prüfen Sie also regelmäßig das Erste-Hilfe-Set, damit Sie auf der sicheren Seite sind.