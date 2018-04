Angesichts der wilden Flaps an der Front, dem monströsen Diffusor am Heck und dem ernormen Heckspoiler ist dem gemeinen Betrachter natprlich klar, dass es sich bei der Studie um ein astreines Rennauto handelt.

Die Toyota-Supra-Studie GR Racing Concept (2018) gibt einen ganz konkreten Ausblick auf die nächste Supra-Generation. Der mächtige Heckspoiler gilt zwar dem Rennsport, macht aber Lust auf mehr. Erste Informationen!

Das Sportwagen-Phantom Toyota Supra (2018) lässt allmählich seine Hüllen fallen und zeigt sich als Rennwagen-, aber doch auch seriennahe Studie GR Racing Concept. Der japanische Sportwagen wird zusammen mit BMW entwickelt und soll die Geschichte des 2002 eingestellten Vorgängers fortschreiben. Angesichts der wilden Flaps an der Front, dem monströsen Diffusor am Heck und dem ernormen Heckspoiler ist dem gemeinen Betrachter natürlich klar, dass es sich bei der Studie um ein astreines Rennauto handelt. Und trotzdem geben die markanten Rundungen von Kotflügeln und Dach und die seriennahen Abmessungen von 4,57 Metern Länge, 2,04 Metern Breite und 1,23 Metern Höhe einen starken Vorgeschmack auf die Straßenvariante. Dabei folgt der neue Japan-Sportler der Grundidee und -form der FT1-Studie, zitiert aber auch ganz bewusst seinen direkten Vorgänger. Eine ähnliche Scheinwerferform mit Voll-LED-Technik, das steile Heck und vertraut waagerecht verlaufende Rückleuchten. Schauen wir uns den Erlkönig noch genauer an, erkennen wir eine sportlich-gestreckte Motorhaube, eine flache Dachlinie und ein scharfes Bürzel am Heck. Dem demonstrierten Selbstbewusstsein wird die Technik in nichts nachstehen. Doch dazu später! Denn unser Erlkönig-Fotograf konnte sogar noch Fotos vom Supra-Innenraum schießen: Hier zeigen Armaturentafel und Lenkrad starke Ähnlichkeiten zu BMW. Kein Wunder, schließlich entsteht der Toyota Supra (2018) in Zusammenarbeit mit den Bayern, die ihrerseits auf dieser Plattform den Z4 auf den Weg bringen. Das erklärt dann auch die Erlkönig-Fotos mit Münchener Kennzeichen am Nürburgring. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf dem Genfer Autosalon 2018

Neuheiten Toyota GT86 Facelift (2016): Preis & Motor Der GT86 Shark greift ab 35.990 an

Toyota auf dem Genfer Autosalon 2018​ im Video:

Erste Informationen zum Toyota Supra (2018)

Da der Toyota Supra (2018) offenbar eine erweiterte Version der gemeinsamen Entwicklungsplattform nutzt, wird der japanische Sportwagen etwas größer als sein bayerisches Pendant. Auch wenn es ihm in der Toyota-eigenen Hackordnung damit einen Platz noch über dem GT86 sichern könnte, steht auch im Raum, dass der Supra das frisch geliftete Coupé in der Modellhierarchie komplett ersetzt. Dass der BMW Z4 bislang nur als Roadster gesichtet wurde, ließe sich als Strategie auffassen, wie der Münchener und der Supra eine Konkurrenzsituation vermeiden. In der Zusammenarbeit steuert BMW wohl den Großteil der Entwicklungsarbeit für das heckgetriebene Chassis und die turbogeladenen Vier- und Sechszylinder bei, während Toyota seinem Sportcoupé seine eigene Hybrid-Technologie spendiert. Erste Supra-Erlkönige im Elektromodus sollen bereits gesichtet worden sein. Hier scheint es durchaus möglich, dass Toyota die Hybrid-Technologie des Le Mans-Rennwagen zum Einsatz bringt. Wird tatsächlich die Technik vom TS050 herangezogen, versorgen Elektromotoren beide Achsen. Die Hinterachse bekommt zusätzlichen Schub vom BMW-Aggregat. Die Bremsenergie könnte in einer Lithium-Ionen-Batterie aufgefangen und genutzt werden. Weiterhin mutmaßt die Branche, dass der Toyota Supra (2018) das erste Modell von Toyota mit einem Doppelkupplungsgetriebe ist.

Messe Genfer Autosalon 2018: Alle neuen Autos! Das sind die Auto-Neuheiten in Genf

Das spannende GR Racing Concept nimmt das Serienmodell vorweg! © Toyota

Magna Steyr baut Toyota Supra (2018)

Die Fertigung des neuen Toyota Supra (2018) – übrigens auch des neuen Z4 – übernimmt wohl Magna Steyr. Vom Supra verspricht sich Toyota eine jährlichen Auflage von 60.000 Exemplaren. Erste Anzeichen für eine Supra-Neuauflage gab es schon vor einiger Zeit: Da hat sich Toyota beim European Union Intellectual Property Office (EUIPO) das Trademark "Supra" für Europa gesichert – zwei Jahre nachdem Toyota dies beim US Patent and Trademark Office (USPTO) getan hat. Wie sehr in allen Erdteilen der Supra-Neuauflage entgegengefiebert wird, zeigt sich an den enthusiastischen Reaktionen unzähliger Forums-Mitglieder. Denen ist die aktuelle Entwicklung natürlich nicht verborgen geblieben. Keine Frage, der neue Toyota Supra (2018) ist mit vielen Emotionen aufgeladen. Und er wird sicherlich einen ebenso großen Hype auslösen, wie der um einen anderen vor kurzem wiederbelebten Sportwagen aus Fernost: den Honda (Acura) NSX.

von Alexander Koch und Sven Kötter