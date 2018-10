... den Vogel in positiver Hinsicht abschießen zu wollen. Man kann getrost davon ausgehen, dass Mr. Thomas seinen geliebten Supra nicht verkaufen und stattdessen einfach so lange weiterfahren wird, bis ihm dieser irgendwann auseinanderfällt.

In den USA fährt ein Toyota Supra herum, der sage und schreibe schon 520.000 Meilen auf dem Tacho hat. Das sind 837.000 Kilometer. Diese ohnehin schon stramme Leistung ist noch deutlich höher zu bewerten, sobald man weiß, dass all diese Kilometer mit ein und demselben Motor, logischerweise dem Original, zurückgelegt wurden. Der Besitzer Dale Thomas aus Tennessee sagt, das Auto habe schon ein paar Dellen, tote Insekten schmückten die Frontpartie, aber der Motor sei niemals angerührt worden und laufe einfach problemlos. Nun haben Japaner ohnehin einen diesbezüglich hervorragenden Ruf und Toyota erst recht. Die vierte Generation des Toyota Supra aber scheint dann doch den Vogel in positiver Hinsicht abschießen zu wollen. Es ist laut Besitzer am gesamten Wagen auch keinerlei Rost festzustellen. Man kann getrost davon ausgehen, dass Mr. Thomas seinen geliebten Supra nicht verkaufen und stattdessen einfach so lange weiterfahren wird, bis ihm dieser irgendwann auseinanderfällt. Sollte dies nicht passieren, kann auch über eine Vererbung nachgedacht werden.

Neuer Toyota Supra im Video:

Toyota Supra mit extremer Laufleistung