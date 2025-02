Toyota GR Yaris/GR86: Vergleich

Es ist das Duell zwischen Allrad- und Hinterradantrieb, Turboaufladung und Saugmotor. Umso spannender, dass Toyota GR Yaris und Toyota GR86 aus dem selben Hause stammen und dazu noch zum gleichen Preis erhältlich sind. Vergleich!

Es werden immer weniger, aber noch gibt es sie: die preiswerten Sportskanonen wie Toyota GR Yaris und Toyota GR86. Wer hätte 2010 noch gedacht, dass gerade der Hersteller von wenig emotionalen Modellen wie Prius, Avensis oder Verso zur ersten Adresse von Sportwagen-Fans werden würde? Diese 180-Grad-Wende haben wir vor allem der verwegenen Motorsport-Abteilung Gazoo Racing zu verdanken, die sich von Firmenchef und Hobby-Racer Akio Toyoda dazu ermutigen ließ, ihren Stempel auf Yaris & Co. zu setzen. Inklusive des Supra und dem in den USA angebotenen GR Corolla haben die Japaner:innen aktuell vier bezahlbare Sportwagen im Aufgebot, von denen GR Yaris und GR86 mit jeweils 34.000 Euro (Stand: Juli 2022) die günstigsten sind. Doch hier hören die Ähnlichkeiten – abgesehen von der nahezu gleichen Höchstgeschwindigkeit von 230 beziehungsweise 226 km/h – auch schon auf. Welches Auto ist also auf dem Papier der bessere Kauf? Der Toyota GR Yaris oder der Toyota GR86? Unser Vergleich deckt auf! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie fährt den Toyota GR86 (2022) im Video:

Toyota GR Yaris & Toyota GR86 im Vergleich

Völlig unabhängig vom direkten Vergleich: Sowohl Toyota GR Yaris als auch Toyota GR86 gehören zu den kleinsten Vertretern ihrer Zunft, was zum Einen das Gewicht gering hält, zum Anderen aber auch die Platzverhältnisse auf der Rückbank sowie im Kofferraum beschneidet. Gerade wer den Einstieg in die zweite Reihe im GR86 wagt, gelangt womöglich nie wieder hinaus. Beim Ladevolumen unterbietet der Kleinwagen das Coupé mit 174 zu 276 Litern deutlich. Das mag zwar auf den ersten Blick zweitrangig erscheinen, doch auch zum Ring nimmt man gerne mal ein paar Bier und Klappstühle mit. Apropos Stühle: Im Yaris sitzt man viel zu hoch, während sich die Sportsitze im GR86 höchstens eine etwas zu kurze Beinauflage zu Schulden kommen lassen. In beiden Modellen greift man an knackige Sechsgang-Handschalter, für Schaltpedal-Fans bietet Toyota den GR86 darüber hinaus noch mit einer Sechsstufen-Automatik an. Letztere beschneidet allerdings Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung merklich. So macht die handgerissene Version mit 226 km/h und einer 0 auf 100 km/h-Beschleunigung von 6,3 Sekunden zehn Stundenkilometer und 0,6 Zähler auf die Automatik gut.

PS, Drehmoment und Beschleunigung sprechen für GR Yaris

Der Toyota GR Yaris lässt sich in diesem Vergleich davon jedoch nicht beeindrucken. Im Gegenteil: Dank seines Allradantriebs ist der gedopte Kleinwagen mit einer Sprintzeit von wahnsinnigen 5,5 Sekunden längst entschwunden, wenn der hinterradgetriebene Toyota GR86 zum Kavaliersstart ansetzt. Das Sportcoupé setzt auf ein völlig anderes Antriebskonzept, das man sich von Produktionspartner Subaru geliehen hat. Der 2,4 Liter große, frei saugende Boxermotor setzt auf eine harmonsiche Leistungsentfaltung bis hinauf auf 7000 Umdrehungen. Der gipfelt in 234 PS (172 kW), auf halbem Wege liegen die maximalen 250 Newtonmeter Drehmoment an. Neben seiner absoluten Gripversessenheit kann der Toyota GR Yaris auf 261 Turbo-PS (192 kW) und vergleichsweise monumentale 360 Newtonmeter Drehmoment zählen, die früher anliegen und dazu auch noch länger verfügbar sind. Da reicht der 1,6 Liter große Dreizylinder locker aus, der sogar Downsizing-Gegner:innen versöhnt. Unterm Strich also schießt der Yaris wie von der Tarantel gestochen aus jeder Kehre heraus, während sich der Toyota GR86 spielend leicht in sämige Drifts hineinleiten lässt. Genau wie die Entscheidung zwischen Kleinwagen und Sportcoupé ist das Fahrgefühl Typsache. Schön, dass man bei Toyota die Wahl hat.

Technische Daten von Toyota GR Yaris & Toyota GR86

AUTO ZEITUNG Toyota GR Yaris Toyota GR86 Technik Zylinder/Ventile pro Zylin. 3/4; Turbo 4/4 Hubraum 1618 cm³ 2387 cm³ Leistung 192 kW/261 PS

6500 /min 172 kW/234 PS

7000 /min Max. Drehmoment 360 Nm

3000 - 4600 /min 250 Nm,

3700 /min Getriebe/Antrieb 6-Gang, manuell,

Allradantrieb 6-Gang, manuell,

Hinterradantrieb Messwerte Leergewicht (Werk) 1280 kg 1275 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Werk) 5,5 s 6,3 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 230 km/h 226 km/h Verbrauch auf 100 km (WLTP) 8,2 l S 8,7 - 8,8 l S Preise Preis 34.000 € 33.990 €