Togg T10X

Togg feiert Deutschlandstart: T10F & T10X auf der IAA 2025

Adele Moser

Mit den Modellen T10F und T10X feiert der türkische Elektroautohersteller Togg auf der IAA 2025 sein Deutschland-Debüt. Die Limousine und das SUV markieren den Startschuss für den Markteintritt in Europa.

Der Togg T10F und der T10X nebeneinander stehend vor einem Haus.
Togg T10F & T10X

Togg zeigt auf der IAA 2025 mit dem T10F und dem T10X erstmals seine Elektroautos für den deutschen Markt.

Foto: Togg

Der türkische Elektroautobauer Togg feiert auf der IAA 2025 in München (9.–14. September) seinen Markteintritt in Deutschland sowie die Weltpremiere der Limousine T10F. Außerdem will Togg mit dem T10X noch ein SUV auf den deutschen Markt bringen. Ab dem 29. September 2025 lassen sich beide Modelle ausschließlich über Trumore, der firmeneigenen Service- und Bestellplattform, online konfigurieren und ordern. Die Preise gibt Togg zum Bestellstart bekannt.
Togg T10F & T10X: Doppeldebüt auf der IAA 2025

Mit dem T10F feierte Togg die Weltpremiere seiner Limousine, die mit bis zu 600 km Reichweite und wahlweise Heck- oder Allradantrieb kommt. Zugleich wird das SUV T10X gezeigt, das in der Türkei bereits auf dem Markt ist und nun seinen offiziellen Deutschlandstart feiert – mit mehreren Batterie- und Antriebsoptionen. Hier geht es zum Fahrbericht des Togg T10X. Beide Fahrzeuge haben beim Euro-NCAP-Crashtest die Höchstpunktzahl von fünf Sternen erhalten.

 

Wer ist Togg?

Togg (kurz für Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) ist ein 2018 gegründeter türkischer Hersteller von Elektroautos. Der Sitz befindet sich in Istanbul, die Produktionsstätte – einschließlich der Batterieproduktion bei Tochterfirma Siro – im Werk in Gemlik, nahe Bursa. Togg hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 mehrere Modelle auf den Markt zu bringen; auch in Europa.

