An den Namen vom Elektroautohersteller "Togg“"muss man sich erst einmal gewöhnen. Das Akronym steht für "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş.", was auf Deutsch so viel bedeutet, wie "Automobil-Entwicklungsgruppe der Türkei". Und der Name ist ebenso außergewöhnlich wie die Marke selbst. Denn Togg ist der erste türkische Elektroauto-Hersteller. Bis 2017 hatte das Land sogar keine eigene Fahrzeugmarke. Aus diesem Grund kündigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan eine Initiative zur Fertigung eines Autos aus türkischer Produktion an. Daraus resultierte 2018 die Gründung von Togg als Joint Venture.

Togg ist der erste türkische Elektroauto-Hersteller

Die Fahrzeuge von Togg sollen bis zum Jahr 2025 zu 65 Prozent aus lokal hergestellten Teilen bestehen. 2023 startet das SUV T10X und soll zunächst vorrangig den türkischen Markt bedienen. Ab 2024 rollt Togg dem Vernehmen nach auch auf den deutschen Markt. Bis 2030 hat Togg fünf Modelle geplant.