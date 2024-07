Ausflüge mit Bike und Auto haben Konjunktur. Der Fahrradträger sollte sicher und möglichst ein Allrounder sein. Ob der Thule Epos 2-Heckträger dem gerecht wird, haben wir im Test überprüft.

Einer für alle: Wir haben den neuen Fahrradträger Thule Epos 2 im Test. Das Modell ist ein Heckträger mit einer cleveren teleskopischen Fahrradbefestigung. Dank dieser kann jede Art von Fahrradrahmen sicher fixiert werden: Egal ob Kinderrad, City-, Mountain-, Gravel- oder E-Bike, an einer in der Höhe voll variablen Stütze befindet sich eine lange, gummierte Metalllasche, die so ziemlich jede Rahmenform umschlingt. Per Kunststoffratsche lässt sie sich festzurren und mit einem separaten Schloss verriegeln. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Fahrradträger-Test: Der neue Thule Epos 2

Darüber hinaus müssen natürlich auch – wie üblich – die Laufräder an den Radschienen mit einem fest montierten Ratschengurt aus Kunststoff fixiert werden. Auch das funktioniert im Fahrradträger-Test ganz intuitiv und geht schnell von der Hand. Den Heckträger Thule Epos gibt es für zwei und für drei Fahrräder (Thule Epos 2 ca. 999 und Epos 3 ca. 1099 Euro). Der Abstand zwischen den Rädern ist erfreulich groß – so werden Berührungen zwischen den Fahrrad-Anbauteilen, die unschöne Kratzer hinterlassen, vermieden. Für das Beladen schwerer E-Bikes bietet Thule eine stabile, dreiteilige Faltladerampe an, die zudem platzsparend im Fahrradträger aufbewahrt werden kann. Der Stahlträger selbst ist allerdings kein Leichtgewicht. Fast 20 Kilogramm müssen auf dem Kugelkopf exakt platziert und dann mit der Hebelkraft von 47 Kilogramm arretiert werden.

Mit Zubehör sehr variabel

Durch einen Tritt auf eine Fußraste des Thule Epos lässt sich das komplette Fahrradträger-Oberteil mit den darauf befindlichen Bikes so weit nach hinten umlegen, dass selbst eine große Van- oder SUV-Heckklappe geöffnet werden kann. Stahlseile unter den Laufschienen sichern die Mechanik so ab, dass sogar zwei 30 Kilogramm schwere Pedelecs sicher in der Befestigung gehalten werden. Gerade bei teuren Fahrrädern sollte man zusätzlich zu den Schlössern an den Rahmenbefestigungen das Thule-Sicherheitsschloss, das zusammen mit ABUS entwickelt wurde, montieren. Dieses besteht aus einer stabilen Drahtschlinge, mit der Rahmen und Räder abgesichert und an einem soliden Sicherheitsschloss am Thule Epos-Fahrradträger angeschlossen werden.

Thule-Fahrradträger: Sicherer Stand

Darüber hinaus lässt sich zudem ein Reparatur-Halter (60 Euro) am Fahrradträger befestigen – so wird der Thule Epos zur Mini-Werkstatt für Wartungs- und Einstellarbeiten. Auf einer abgesperrten Teststrecke bewies der mit zwei Pedelecs (zusammen etwa 60 kg) beladene Thule-Träger, dass er seine Last auch bei Slalomfahrt, Ausweichmanövern und abruptem Bremsen sicher hält. Zwar sind die enorm federnden Relativbewegungen im Rückspiegel nicht zu übersehen, aber alle Befestigungen, Gelenke und Zurr-Verbindungen des Fahrradträgers hielten unseren herausfordernden Testprüfungen stand.

