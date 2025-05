Muscle Car als Cabrio und Offroader: Tuner Loder1899 aus Bayern erregt mit einem spektakulären Ford Mustang-Umbau Aufsehen. Und der Knaller ist: Der so genannte "Thomas Crown Mustang" könnte in einer Kleinserie münden!

Ein Ford Mustang für die Wildnis? Klingt verrückt – ist es auch. Der bayrische Tuner Loder1899 hat sich den amerikanischen Sportwagen-Klassiker geschnappt und ihm einen radikalen Umbau verpasst. Das Ergebnis hört auf den klangvollen Namen "Thomas Crown Mustang" – eine klare Hommage an den Film "Die Thomas Crown-Affäre" von 1999 mit Pierce Brosnan. Damals sorgte ein Shelby GT350 im Offroad-Trimm für Aufsehen. Heute übernimmt Loder1899 den Staffelstab – mit einem mindestens genauso spektakulären Gerät.

Der Thomas Crown Mustang von Loder 1899: völlig sinnfrei, aber saucool

Wie das Film-Vorbild wird auch der Thomas Crown Mustang von Loder1899 ordentlich höhergelegt – und steht auf dicken BF-Goodrich-Geländereifen, die förmlich nach Schlammbad schreien. Die Radkästen sind deutlich verbreitert und mit Kunststoffbeplankung versehen – das sieht nicht nur robust aus, sondern verzeiht auch Feindkontakt mit Gestrüpp oder Gestein. An der Front montiert der Tuner Zusatzscheinwerfer und einen dezenten Splitter. Der eigentliche Hingucker aber ist das fehlende Dach, mit dem sich der V8-Klang deutlich ungefilterter genießen lässt. Stattdessen thront ein massiver Überrollbügel über der Rückbank, garniert mit weiteren Scheinwerfern. Und das Sahnehäubchen? Ein Ersatzrad auf dem Heckdeckel – stilecht in Leder eingefasst.

Ein Mustang mit V8 – aber welcher?

Bleibt die Frage: Was steckt eigentlich drunter? Loder 1899 gibt leider keine Auskunft über das Basismodell. Die Motorhaube des Thomas Crown Mustang erinnert stark an den neuen Mustang Dark Horse, dessen 507 PS (373 kW) aus dem V8-Motor eine echte Ansage sind. Nur: Den gibt es gar nicht als Cabrio – und ein Komplettumbau wäre aufwendig und teuer – gerade, wenn er eine Straßenzulassung bekommen soll. Wahrscheinlicher ist also, dass sich Loder1899 den offenen Mustang GT mit 446 PS (328 kW) schnappen und ihn optisch ans Dark-Horse-Design anpassen wird; die genannten Offroad-Gimmicks on top.

Noch ist das Offroad-Pony ein digitaler Traum

So cool das Ganze klingt: Bisher ist der Thomas Crown Mustang nur ein digitales Konzept. Loder1899 will erst mal schauen, wie die Reaktionen ausfallen. Wenn das Feedback stimmt und sich genügend zahlungskräftige Fans finden, könnte aus der Illustration vielleicht doch ein reales Projekt werden. Wir sagen: Bitte bauen – so ein Offroad-Mustang gehört auf die Straße. Oder besser noch: daneben!