Gute E-Bikes unter 500 Euro kaufen

E-Bikes gelten als teuer. Doch nicht immer: Es gibt einige E-Bikes unter 500 Euro. Welches Elektrofahrrad ist das beste und was gilt es zu beachten beim günstigen E-Bike-Kauf?

E-Bikes erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, doch nicht jede:r möchte für ein Elektrorad mehrere tausend Euro ausgeben. Wir zeigen die besten E-Bikes unter 500 Euro. Trotz des niedrigen Preises bieten die ausgewählten Modelle eine solide Ausstattung und gute Performance für alltägliche Fahrten. Dabei werden die wichtigsten Unterschiede der einzelnen Elektrofahrräder beleuchtet und die persönliche Auswahl erleichtert. Ob für die Stadt, leichte Ausflüge oder das Pendeln.

Lohnt sich ein E-Bike bis 500 Euro?

E-Bikes unter 500 Euro kaufen ist eine gute Einstiegsmöglichkeit für alle, die sich ein Elektrofahrrad zulegen möchten. Die Black Week bietet Chancen, auch bei kleinem Budget an die "großen Fische" zu kommen. So setzt Amazon aktuell bis zu 40 Prozent Rabatt auf das E-Bike von Moma Bikes mit Vollfederung und 250-W-Motor. Ein weiterer Tipp ist die "Neu & gebraucht"-Rubrik von Amazon. Stellt man einen Preisfilter auf 500 Euro ein, erscheinen unter den Produkten auch teurere E-Bikes, die gebraucht unter 500 Euro erhältlich sind. Wichtig: Tatsächlich gibt es eine gute Auswahl im günstigen Segment unter 500 Euro. In dieser Preisklasse sind die Motorleistung und die Akkukapazität oft begrenzt, dafür aber das Preis-Leistungs-Verhältnis durchaus attraktiv.



Die besten E-Bikes unter 500 Euro im Vergleich

Als E-Bike unter 500 Euro ist besonders das Klapprad beliebt. Nicht unbedingt ein Nachteil, wenn das E-Bike für die Stadt oder den Campingausflug gedacht ist. Wer das nötige Schraubertalent mitbringt, kann mit dem kleinen Budget auch einen hochwertigen Umbausatz zum nachrüsten erwerben.

Finbike Elektrofahrrad

Erste Empfehlung ist das Finbike Elektrofahrrad – ein gutes Angebot für alle, die ein kompaktes E-Bike-Klapprad unter 500 Euro suchen. Es ist mit einem 250-W-Motor und einem 36-V-Akku ausgestattet, der für eine Reichweite von etwa 25 km sorgt. Besonders hervorzuheben ist die Schnellladefunktion. Der Faltmechanismus macht es zu einer praktischen und platzsparenden Wahl. Zwar ist die Akkuleistung nicht für längere Strecken geeignet, aber wohl für die alltägliche Nutzung in der Stadt.



Eine etwas sportlichere Alternative mit Carbon-Rahmen ist das schwarze E-Bike-Klapprad von Finbike.



Bodywel Mini E-Bike Damen und Herren

In knalligem Hellblau oder elegantem Schwarz gibt es das beliebte Bodywel E-Bike Damen und Herren unter 500 Euro. Es punktet mit einem 250-W-Motor und einem leistungsstarken Akku (bis zu 25 km/h und eine Reichweite von ca. 40 km). Der robuste Rahmen und die einfache Bedienung machen den Deal komplett. Nachteil: Das Bodywel E-Bike ist für längere Ausflüge weniger geeignet, in der Stadt bietet das Elektrofahrrad unter 500 Euro einen hohen Fahrkomfort.



E-Bike Klappräder sind besonders praktisch zum Mitnehmen auf Reisen. Wer sein Elektrofahrrad am Auto transportieren möchte, findet hier den passenden Vergleich für E-Bike Fahrradträger.

Hitway E-Bike

Starke Reichweite bietet das Hitway E-Bike Klapprad unter 500 Euro. Es kommt mit einem 250-W-Motor und einem 36-V-Akku, der eine Reichweite von 25 bis 60 km ermöglicht, mit genug Speed für die Stadt (max. 25 km/h). Das E-Bike-Modell von Hitway zeichnet sich durch ein robustes Design aus (Aluminiumlegierung ist für jedes Wetter gewappnet), hinzu kommt das gute Handling. Die unterschiedliche Reichweite kann durch die Wahl aus Allrad- oder Heckantrieb gesteuert werden.



E-Bike nachrüsten

Statt ein ganzes Elektrofahrrad unter 500 Euro zu suchen, kann man für das gleiche Budget auch ein bestehendes Fahrrad e-mobil machen. Das Yose Power E-Bike Kit ist die perfekte Lösung dafür. Ausgestattet mit einem 250-W-Frontmotor und einem integrierten Controller. Der 36 V Hailong Plus Akku mit hoher Kapazität sorgt für über 50 km Reichweite und ist schnell aufgeladen. Der Umbausatz eignet sich für 26 oder 28 Zoll Fahrräder mit Scheibenbremsen oder V-Brakes.

Eine Variante, die schon alles fertig montiert hat, inklusive Vorderrad und Getriebe, ist der Season E-Bike Umbausatz für 28-Zoll-Fahrräder.

Bestes E-Bike für höhere Budgets

Die meisten E-Bikes unter 500 Euro haben eines gemeinsam: Sie bieten gute Grundfunktionen, jedoch keine Spitzenleistung. Besonders die Akkureichweite und die Geschwindigkeit können hinter den teureren Modellen zurückbleiben. Auch die Motorleistung ist, wie an den Beispielen zu sehen, eher für Kurzstrecken ausgelegt. Für alle, die bereit sind, etwas mehr zu investieren, gibt es auch in der Preisklasse bis 750 Euro eine Auswahl an hochwertigeren E-Bikes mit längeren Reichweiten. Bei folgenden Modellen lohnt sich der Mehraufwand.

HILAND 28 Zoll Elektrofahrrad unter 750 Euro

Das Hiland 28 Zoll Elektrofahrrad ist ein robustes E-Bike, mit Achtgang Shimano-Schaltung und vorderer Federgabel. Etwas "Outdoor" darf es mit dem 250-W-Motor und einem leistungsstarken 36 V 12,8Ah Akku sein, bis zu 80 km weit kann die Reise gehen. Die Scheibenbremsen garantieren eine zuverlässige Bremsleistung, auch bei nassen Bedingungen. Dieses E-Bike ist eine ausgezeichnete Wahl für alltägliche Fahrten und längere Touren, fürs echte Gelände wäre dann doch eine Hinterradfederung zu empfehlen.

Denver Discovery E-Bike für Damen

Wer mehr die Damenrad-Optik schätzt und bei typischen E-Bikes vermisst, wird das Denver Discovery E4000 umso mehr lieben. Mit den 26 Zoll großen Rädern und dem stabilen Rahmen bietet das Fahrrad eine komfortable Fahrt auf städtischen Straßen, der große Akku sorgt für eine Reichweite von etwa 50 km. Dank des leichten Aufbaus ist das E-Bike einfach zu handhaben und zu transportieren. Allerdings sollte man sich mehr in der Stadt als über Land damit bewegen, um die Stärken zu nutzen.

Noch etwas Luft im Budget? Eine besonders effiziente und "schlanke" Variante sind E-Bikes mit Riemenantrieb und Reichweiten bis zu 100 km.

FISCHER E-Mountainbike

Für Abenteuerlustige empfiehlt sich das Fischer Montis EM 1726 E-Mountainbike. Das Elektrofahrrad unterstützt mit einem leistungsstarken Heckmotor (45 Nm) und einem 48-V-Akku auf anspruchsvollen Strecken. Das Rahmendesign (48 cm) sorgt für eine gute Passform für unterschiedlich große Fahrer:innen. Die robuste Konstruktion und die Scheibenbremsen bieten Kontrolle bei schwierigen Bedingungen. Nachteilig ist der eingeschränkte Reparaturservice von Fischer, was man beim Kauf dieser Marke generell berücksichtigen sollte.

Bestes E-Bike unter 500 Euro: Was ist beim Kauf zu beachten?

Das beste E-Bike unter 500 Euro finden, ist eine Frage der Präferenzen. Generell lohnt sich beim Elektrofahrrad unter 500 Euro ein zweiter Blick auf:

Akku: Kapazität und Ladezeit des Akkus haben einen großen Einfluss auf die Einsatzmöglichkeiten. Größere Akkus bieten mehr Reichweite, erfordern aber auch längere Ladezeiten. Sofern unterwegs Lademöglichkeiten bestehen (etwa am Arbeitsplatz) fällt ein kleinerer Akku nicht weiter ins Entscheidungsgewicht.

Reifen: Je nach Einsatzgebiet (Stadt, Gelände) ist die Reifenart und -größe zu berücksichtigen.

Bremsen: Hydraulische Scheibenbremsen bieten bessere Leistung, sind aber auch teurer als V-Bremsen.

Weitere Informationen, wie man das beste E-Bike unter 500 Euro oder Angebote für unterschiedliche Budgets findet, haben wir in dieser E-Bike-Kaufberatung zusammengefasst.