Ein Mietwagen im Urlaub ermöglicht Flexibilität, gerade, wenn man etwas von der Umgebung sehen möchte. Angebote gibt es viele – doch Vorsicht, hier lauern oft versteckte Kosten. Deshalb sollten diese Tipps bei der Buchung, Abholung und Rückgabe von Mietwagen beachtet werden!

Wer im Urlaub vor Ort einen Mietwagen nutzen möchte, hat mehrere Möglichkeiten: Das Auto kann schon am Flughafen, aber auch erst am Hotel in Empfang genommen werden. Die dritte Option ist, sich mit einem Shuttle zum nächsten Autovermieter bringen zu lassen. Natürlich ist es am bequemsten, sich den Mietwagen zum Hotel bringen zu lassen und am Urlaubsende auch wieder abholen zu lassen. Doch nicht alle Reiseveranstalter oder Autovermieter vor Ort bieten diesen Service an, zumal die Kosten hierfür höchst unterschiedlich sein können. Daher empfiehlt es sich, diesen Mietwagen-Service und die Preise dafür vorab zu erfragen und ihn mindestens fünf Werktage vor dem Urlaubsbeginn zu buchen. Wenn der Mietwagen für den gesamten Urlaub und nicht nur tageweise gebucht wird, können die Kosten insgesamt günstiger sein. Dann muss man als Urlauber auch nicht auf das Taxi oder den Shuttle-Bus zum Hotel warten und bleibt flexibel. Wer sich entschließt, im Urlaub einen Mietwagen zu buchen, der sollte bei der Buchung, Abholung und Rückgabe von Mietwagen folgende Tipps beachten – ansonsten können versteckte Kosten oder gar Abzocke drohen!

Versicherung für den Mietwagen

Tipp 1: Check24.de empfiehlt bei der Mietwagenbuchung für den Urlaub einen Versicherungsschutz mit einer Haftpflicht-Deckungssumme von mindestens einer Million Euro (Dollar) und ohne Selbstbeteiligung. Tipp 2: Manchmal versuchen Autovermieter vor Ort, zusätzliche Versicherungen oder Upgrades in eine höhere Fahrzeugklasse zu verkaufen. Angebote mit "Premium Schutz" versichern beispielsweise auch Glas und Reifen. Auch deshalb: vorher wissen, was man braucht!

Betankung des Mietautos: Kosten sparen

Tipp 3: Mit der "voll-voll"-Tankregelung zahlen Mietwagen-Kunden nur für den Sprit, den sie auch tatsächlich verfahren. Betankung durch den Autovermieter sind nämlich teuer! Tipp 4: Um die Betankung vor der Rückgabe des Mietwagens nachweisen zu können, empfiehlt es sich, die volle Tankanzeige zu fotografieren und den zugehörigen Tankbeleg aufzuheben.

So Kosten für Mietwagen gering halten

Tipp 5: Mietwagenstationen außerhalb des Flughafens können günstiger sein, zumal sie oft auch einen kostenlosen Shuttle-Service zur Station bieten. Tipp 6: Um die Kosten möglichst gering zu halten, sollten Mietwagen immer erst für die Uhrzeit gebucht werden, zu der sie auch tatsächlich benötigt werden. Angebrochene Tage werden in der Regel nämlich voll bezahlt! Der Filter "sofort verfügbar" garantiert den gewünschten Mietwagen auch bei kurzfristigen Buchungen. Tipp 7: Außerdem sollte auch schon bei der Buchung klar sein, welche Extras – etwa Einwegfahrten, zusätzlicher Fahrer, Navis oder Kindersitze – wirklich benötigt werden, um keine unnötigen Ausgaben zu tätigen.

Vertrag und Zustand des Mietautos