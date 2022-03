Mit den richtigen Tank-Apps wie Clever Tanken, Benzinpreis Blitz, ADAC Spritpreise App & Co. ist die günstigste Tankstelle der Umgebung schnell gefunden. Ein Überblick!

Tank-Apps wie Clever Tanken, Benzinpreis Blitz oder ADAC Spritpreise App vergleichen nicht nur die Spritpreise schnell und einfach, sondern listen auch die naheliegenden und günstigsten Tankstellen auf. Einige Anbieter von Tank-Apps und Webseiten halten die Funktionen simpel und übersichtlich. Andere bieten eine Vielzahl von Statistiken und Einstellungen zu Benachrichtigungen für den gewählten Tiefstpreis oder um die Lieblingstankstellen abzuspeichern. Auch viele Webseiten bieten eine Tankstellen- und Preisübersicht an. Das Angebot an Tank-Apps und -Hilfen ist also groß, doch gibt es einen wesentlichen Punkt, auf den man achten sollte, um für sich die beste App zu finden. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Mit Tank-Apps die günstigste Tankstelle finden

Wichtig ist beim Einsatz von Tank-Apps, dass man eine App oder eine Tank-Webseite wählt, die die Preise von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe bezieht. Seit dem 31. August 2013 sind Anbieter dazu verpflichtet, die geänderten Preise unmittelbar an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zu melden. Das gilt für die Benzin-Sorten Super E5, Super E10 und für Diesel. Autofahrer:innen können die Daten dann beinahe in Echtzeit in den entsprechenden Apps nutzen. In welchen Zeitabständen die angezeigten Preise aktualisiert werden, hängt von der jeweiligen Tank-App ab. Kleinere Tankstellen mit niedrigem Literumsatz sind übrigens von der Meldepflicht befreit. Es kann also passieren, dass diese Tankstellen dann auch nicht von den Tank-Apps angezeigt werden. Andere Tank-Apps, bei denen die Preise von Kund:innen per Hand eingetragen werden und nicht automatisch einlaufen, mögen solche Tankstellen trotzdem anzeigen, sind aber meist weniger aktuell.

Tank-Apps und Webseiten mit aktuellen Benzinpreisen und Dieselpreisen von der Markttransparentstelle für Kraftstoffe (Tabelle)