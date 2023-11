Der Autobauer aus Fernost bringt für den Suzuki Vitara ein Sondermodell namens "Shinkai" auf den Markt. Das kostet es!

Das kostet das Sondermodell Suzuki Vitara Shinkai

Auf Basis des Suzuki Vitara bringt der japanische Hersteller ein Sondermodell namens Shinkai auf den Markt. Das Modell ist ab sofort bei den Suzuki-Händlern verfügbar und kostet mindestens 28.050 Euro in der Ausstattungslinie Comfort (Comfort+: ab 30.750 Euro; Stand: November 2023). Zur Auswahl stehen zwei Motorisierungen: ein Mildhybrid mit 129 PS (95 kW) und ein Vollhybrid, der 115 PS (85 kW) Systemleistung auffährt. Die erhältlichen Ausstattungen Comfort und Comfort+ lassen sich mit Front- oder Allradantrieb ausrüsten. Der Shinkai kommt in der Sonderlackierung "Sphere Blue Pearl Metallic" daher, von dem sich das Dach in "Galactic Gray Metallic" absetzt. Das Exterieur wird zudem durch mattschwarze Elemente und den Shinkai-Schriftzug ergänzt. Auch der Innenraum weist exklusive Details auf. Der Name "Shinkai" bedeutet "Tiefe See" und soll auf Suzukis Aktivitäten über und unter Wasser hinweisen. Unter anderem setzt sich Suzuki für die Filterung von Mikroplastik ein. Das Sondermodell des Suzuki Vitara ist auf insgesamt 1100 Exemplare limitiert. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Suzuki auf der Japan Mobility Show 2023 (Video):