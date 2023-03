Der Benziner entfaltet ein Drehmoment von 235 Newtonmeter und überträgt die Kraft via Sechsgang-Schaltgetriebe an die Vorderräder. Optional fährt der S-Cross als Comfort+-Variante mit 4x4-Antrieb und Sechsstufen-Automatik. Im Sommer 2022 reicht Suzuki einen Vollhybriden nach.

Der Suzuki S-Cross (2022) hat die Nachfolge des seit 2013 gebauten Modells SX4 S-Cross angetreten. Mit bulligerem Design und überarbeitetem Innenraum kommt er auch als Hybrid und 4x4-Antrieb. Wir haben Informationen zu den Ausstattungen Comfort und Comfort+ sowie zum Preis des Kompakt-SUV.

Der Suzuki S-Cross (2022) rollt zu einem Preis ab 29.290 Euro (Stand: August 2022) zu den Händlern. Der Schriftzug "SX4" prangt zwar noch auf dem Heck, doch verschwindet der Zusatz aus dem offiziellen Namen der Neuauflage. Von außen gibt sich der neue Japaner nun deutlich bulliger und robuster. Eine Chromleiste und das Markenlogo zieren das steil stehende Kühlergitter. Die LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung und integriertem LED-Tagfahrlicht gehören zum Serienumfang. Auch das modern gestaltete Heck mit kleinem Dachspoiler und neu geformten Rückleuchten wirkt kantiger. An der abgesetzten Heckschürze ist ein Unterfahrschutz angedeutet. Ein Blick in den Innenraum erzeugt eher den Eindruck eines großen Facelifts als einer Neuauflage. Hier hat sich bis auf die Position des Touchscreens wenig verändert. Das neu gestaltete Armaturenbrett trägt den Bildschirm nun oberhalb der Lüftungsschlitze, der sieben oder mit der Top-Ausstattung Comfort+ optional neun Zoll misst. Dann ist auch ein Panorama-Glasschiebedach inkludiert. Am Kofferraumvolumen von bislang 430 bis 1269 Litern hat sich nichts geändert, auch die Abmessungen von 1,58 Metern Länge, 4,30 Metern Länge und 1,79 Metern Breite bleiben beim Suzuki S-Cross (2022) gleich. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Alles zu Hybrid & Comfort-Ausstattung des Suzuki S-Cross (2022) ohne SX4 im Namen

Unter der Motorhaube des Suzuki S-Cross (2022) arbeitet der aus dem SX4 S-Cross bekannte 1,4-Liter-Vierzylinderturbo mit 129 PS (95 kW) und 48-V-Mild-Hybrid-Unterstützung. Der Benziner entfaltet ein Drehmoment von 235 Newtonmeter und überträgt die Kraft via Sechsgang-Schaltgetriebe an die Vorderräder. Optional fährt der S-Cross als Comfort+-Variante mit 4x4-Antrieb und Sechsstufen-Automatik. Über einen Drehregler können Fahrer:innen zwischen den Fahrmodi Auto, Sport, Snow und Lock wählen. Mit Lock wird die Kraft starr an beide Achsen in einem Verhältnis von 50:50 übertragen. In der zweiten Jahreshälfte 2022 schickt Suzuki den S-Cross als Vollhybrid mit neu entwickeltem 1,5-Liter-Benziner (102 PS/75 kW) ins Rennen, der von einem 24 kW (33 PS) starken Elektromotor unterstützt wird. Die Systemleistung des stets mit automatisiertem Schaltgetriebe ausgerüsteten Hybriden liegt bei 115 PS (85 kW). Weil der Vollhybrid auch rein elektrisch fahren kann, soll sich der WLTP-Verbrauch auf nur drei bis fünf Liter beziehungsweise fünf bis acht Liter Super belaufen – je nachdem ob man den Suzuki SX-4 (2022) Vollhybrid mit Vorder- oder Allradantrieb ordert. Bei Sicherheit und Komfort bietet die Neuauflage des Kompakt-SUV je nach Ausstattung eine aktive Bremsunterstützung, einen adaptiven Tempomat mit Stop & Go-Funktion, eine 360-Grad-Kamera, einen Spurhalte- und Müdigkeitsassistent sowie Totwinkelwarner, Verkehrszeichenerkennung und Ausparkassistent.

