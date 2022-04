Das Kompakt-SUV wurde optisch komplett überarbeitet: Mit einem Unterfahrschutz an Front und Heck, kräftig ausgeformten Stoßfängern sowie kantig verkleideten Radhäusern wirkt der 4,30 Meter Japaner deutlich SUV-artiger als bisher.

Bis 2025 will Suzuki seinen Absatz in Deutschland von 30.000 auf 50.000 Autos pro Jahr steigern. Einen Teil des Erfolges soll der neue Suzuki S-Cross (2022) einbringen, den wir zur ersten Testfahrt ausleihen dürfen. Das Kompakt-SUV wurde optisch komplett überarbeitet: Mit einem Unterfahrschutz an Front und Heck, kräftig ausgeformten Stoßfängern sowie kantig verkleideten Radhäusern wirkt der 4,30 Meter kurze Japaner deutlich SUV-artiger als bisher. Auch das Interieur wurde aufgefrischt. Im Cockpit sorgt ein bis zu neun Zoll großer Touchscreen für eine spürbar verbesserte Bedienbarkeit. Schade: Wie bisher ist der Hartplastik-Anteil aber recht hoch. Ebenfalls ein Manko ist die weiterhin eingeschränkte Kopffreiheit im Fond. Beim Antrieb bleibt es beim gerade eingeführten 1,4 Liter großen Boosterjet-Turbobenziner, der mit 48-Volt-Mild-Hybrid 129 PS (95 kW) leistet. Das maximale Drehmoment von 235 Newtonmetern sorgt bei der ersten Testfahrt für einen guten Durchzug. Besonders beim Anfahren und Schalten gibt der zehn kW starke E-Motor zusätzlichen Schub. Optional sind für den der neuen Suzuki S-Cross (2022) eine Sechsstufen-Automatik und der Allradantrieb Allgrip verfügbar. Der WLTP-Verbrauch der Allrad-Version liegt bei 5,8 Liter Super auf 100 Kilometern, die Höchstgeschwindigkeit bei 195 km/h. Die Preise starten bei 29.290 Euro. Der Comfort+ samt Navi und Panoramadach kostet ab 34.540 Euro (Stand: April 2022). Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

