Mit dem Suzuki Vitara Facelift (2018) geht das kompakte SUV aufgefrischt in die nächste Runde. Seit Mitte Februar 2020 ist ein 129 PS starker Benzinmotor samt Mild-Hybrid-System erhältlich.

Mit dem Suzuki Vitara Facelift (2018) steht drei Jahre nach Markteinführung für das Kompakt-SUV eine umfassende Überarbeitung an. Unter der Haube hält der schon aus anderen Modellen bekannte Dreizylinder-Motor Einzug, damit startet der Japaner ab 18.650 Euro (Stand: Februar 2020). Der Benziner mit einem Liter Hubraum generiert 111 PS und ersetzt den bisher verbauten 1,6-Liter-Saugmotor. Ein Turbo-Benziner mit 1,4 Liter Hubraum und 140 PS wird weiterhin im Angebot bleiben. Der bislang angebotene Diesel mit 1,6 Litern Hubraum und 120 PS wird nicht mehr in der Preisliste geführt. Fotos zeigen, dass das Facelift optisch nur evolutionär ausfällt. An der Front gibt es einen neuen Kühlergrill, dessen Chromelemente das Markenemblem nun vertikal betonen. Darunter befindet sich eine neu gestaltete Frontschürze, die das schon bekannte Tagfahrlicht eleganter einbindet. Eine Detailaufnahme der nun dunkler eingefassten Leuchten am Heck bestätigt, dass hier erstmals teilweise LED-Technik verbaut wird und die Lichtgrafik entsprechend moderner wird. Mehr zum Thema: Alles zum neuen Suzuki Jimny

Neuheiten Suzuki Swift (2017): Preis & Crashtest Neuer Swift ab 13.790 Euro

Das Suzuki Vitara Facelift (2018) im Video:

Februar 2020: Neuer Motor ergänzt Antriebspalette des Suzuki Vitara Facelift

Seit Mitte Februar 2020 ist ein neuer Vierzylinder-Motor für das Suzuki Vitara Facelift (2018) erhältlich. Der neue Turbobenziner entwickelt 129 PS sowie ein maximales Drehmoment von 235 Netwonmeter und wird mit einem Mild-Hybrid-System kombiniert. Dieses besteht aus einer 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie, einem DC/DC-Wandler und einem integrierten Startergenerator. Letzterer soll als 10 kW starker Elektromotor den Verbrenner beim Anfahren und Beschleunigen unterstützen, indem er zusätzliches Drehmoment bereitstellt. Den Verbrauch gibt Suzuki mit 4,6 Liter nach NEFZ an. Zudem fährt das Suzuki Vitara Facelift (2018) künftig mit neu gestalteten LED-Scheinwerfern vor. Die Preise starten bei 23.650 Euro (Stand: Februar 2020).

Suzuki Vitara Facelift (2018) mit Dreizylinder-Motor