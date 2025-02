Kehrt der kleine Swift als Sportler zurück?

Der aktuelle Suzuki Swift hat seine sportliche Tradition verdrängt. Aber das muss nicht so bleiben! Der indische Suzuki-Partner Maruti zeigt schon einmal, wie ein künftiger Swift Sport mit Werkstuning aussehen könnte.

Der Suzuki Swift hat sich hierzulande einen Namen gemacht, weil er nicht nur billig war, sondern auch knuffig aussah. Seine leistungsstärksten Versionen verliehen dem Supermarkt-Einkauf einen sportlichen Touch. Und als Fünftürer galt er glatt als praktisch-charmante Alternative zum Mini Cooper, den es lange nur als Dreitürer gab. Das ist gefühlt ein Jahrhundert her. In seiner siebten Generation ist der Swift zum Couch-Potato geworden. Die 3,90 m lange Karosserie hat Speckröllchen angesetzt. Die 15-Zoll-Reifchen und der Dreizylinder mit 82 PS (61 kW) wollen von körperlicher Ertüchtigung nichts wissen. Statt wie früher bis zu 140 PS und Sportfahrwerk gibt es im Konfigurator nur noch Allradantrieb und CVT-Getriebe (so funktionieren Automatikgetriebe). Allein der indische Partner von Suzuki, Maruti, lässt ein bisschen Hoffnung keimen, dass Swift Sport-Fans wieder etwas Spaß haben werden. Auf der Bharat Mobility Global Expo hat die indische Filiale im Januar 2025 das Suzuki Swift Champions Concept vorgestellt.

Das Swift Champions Concept ist zumindest optisch sportlich

Zumindest optisch darf der Swift somit wieder als Hot Hatch gelten: Frontspoiler und schwarz lackierte Alus verleihen dem Nippon-Inder mehr Ausdruck. Ein Heckspoiler an der Dachkante sorgt für mehr Anpressdruck. Die gründlich bestickerten Flanken und ein Rallyestreifen auf der Motorhaube riechen nach 150 PS oder mehr, Schaltgetriebe und knackigem Fahrwerk.

Suzuki-Maruti forscht nach Kundenreaktionen

Unter der Haube schlummert allerdings noch immer der besagte 1.2-l-Benziner, der auch mit milder Hybridunterstützung nicht über seine Nennleistung hinauswächst. Das wäre also eine Mogelpackung, die nur so scharf aussieht wie ein Gemisch aus Wasabi und Curry, aber dennoch fade schmeckt. Doch Suzuki-Maruti weist unmissverständlich darauf hin, dass dieses Konzept zum Sammeln von Kundenreaktionen dient. Ohne sie vorwegnehmen zu wollen, dürften diese in etwa so ausfallen: "Baut ihn, mit ordentlich Schmackes unter der Haube und der Prise Gokart-Feeling, die den Swift Sport immer ausgezeichnet haben!"

